Werbung

Helldivers 2 war zum Release 2024 ein riesiger Erfolg für das Entwicklerstudio Arrowhead. Zum All-Time-Peak erreichte der Titel fast eine halbe Million gleichzeitige Spieler auf Steam. Auch wenn die Zahlen seither gesunken sind, loggen sich immer noch regelmäßig um die 50.000 Spieler ein. Im März 2026 zeigten die Entwickler dann eine Roadmap mit neuen Inhalten, die stetig erscheinen sollen. Nun jedoch ertrinkt der Titel seit dem letzten Patch in negativen Bewertungen.

Die über 11.000 kürzlichen Rezensionen zeigen einen Schnitt von "Größtenteils Negativ". Die Fans sind alles andere als zufrieden mit den aufgespielten Neuerungen. Hauptsächlich finden sich Klagen über Bugs, falsches Balancing und Probleme mit dem Endgame. Einige Items sollen durch die Änderungen quasi unbrauchbar geworden sein. Die beliebten Exosuits haben zwar mehr Lebenspunkte erhalten, gleichzeitig hat man aber auch den Schaden der Gegner erhöht, was die Anpassung komplett hinfällig macht.

Arrowhead hat sich mittlerweile gemeldet und sich für die Probleme entschuldigt. In Zukunft möchten die Entwickler mehr auf die Wünsche der Community eingehen. Es soll neue Belohnungen und Fortschrittssysteme für die Community geben. Außerdem werden mehrwöchige thematische Kampagnen angekündigt. Auch am Aufbau der Handlung selbst will man arbeiten. Versprochen werden verzweigte Handlungsverläufe, die je nach den Handlungen der Spieler klarere Einsätze und Konsequenzen schaffen sollen. Ergebnisse werden für den Sommer 2026 erwartet.

Ob die nächsten Updates wirklich besser ankommen, muss die Zukunft zeigen. Wer sich Helldivers 2 trotz der Probleme zulegen möchte, kann das Spiel auf Steam aktuell zum Preis von 39,99 Euro kaufen. Inklusive dem Update zur Super Citizen Edition werden 59,99 Euro fällig. Diese umfasst neben dem Hauptspiel ein Panzerungsset, einen Umhang, eine neue Waffe, den Über-Bürger-Status, das Ausrüstungsheld-Spiel auf dem Schiff und ein Premium-Kriegsanleihen-Token.