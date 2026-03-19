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Vor rund zwei Jahren erschien Helldivers 2. Das Spiel wurde schnell zum Überraschungserfolg und wird von den Entwicklern seither regelmäßig mit neuen Updates versorgt. Das aktuellste davon bringt den Shooter auf Version 6.1.0. Überraschenderweise haben die Macher zusammen mit dem Update nun auch eine Roadmap vorgestellt, die zeigt, was die Spieler demnächst noch erwartet.

Ein großer Teil der Patch-Inhalte wird erst ab dem 20. März 2026 aktiv. Dazu zählen die drei neuen Gegner-Typen, die ins Spiel kommen. Sie stehen auf der Seite der Illuminate. Der Veracitor sucht den Nahkampf mit Spielern, während der Gatekeeper sie aus großer Entfernung aufs Korn nimmt. Der Obtruder ist eine neue Variante der Watchers. Sie alle zählen zur neuen Sub-Fraktion der Illuminate Appropriators.

Zu den neuen Truppen kommen auch noch neue Wetter-Phänomene. Die Exostürme werden von den Illuminate gesteuert und bedrohen die Spieler mit starkem Wind und Blitzen. Dabei treten die Stürme in verschiedener Intensität auf. Planeten, auf denen gerade ein Sturm tobt, werden auf der Karte markiert. Passend zu den Stürmen wartet auch eine neue Mission auf die Helldiver. Es gilt den Ursprung zu finden und dem Phänomen ein Ende zu setzen.

Zu diesen Änderungen kommen noch etliche weitere Anpassungen am Balancing und Bug-Fixes. Die gesamte Liste findet sich in den Patch-Notes, die die Entwickler auf Steam veröffentlicht haben. Zusammen mit dem Update erschien aber noch die Roadmap, die sich ebenfalls auf Steam einsehen lässt. Sie zeigt Inhalte von insgesamt vier Updates. Zwei davon sind bereits erschienen. Update 6.2 soll im April kommen und noch zwei neue Biome einführen. Hinzu kommen neue Kampagnen im galaktischen Krieg und eine neue Gegner-Variante. Den Abschluss macht der Ausblick auf Update 6.3, das im Juni erscheint. Hier kommt ein weiteres Biom, mehr Kampagnen und ein neuer Warbond.