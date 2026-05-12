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Noch bis zum 13. Mai 2026 ist der Slayer zu Besuch in der Welt von Sanktuario. Das Crossover-Event zwischen Diablo Immortal und Doom endet dann nach knappen vier Wochen. Für die Spieler des mobilen Diablo geht es dann jedoch direkt mit dem nächsten Event weiter. Dieses Mal warten allerdings Gäste aus der SciFi-Welt. Vom 13. Mai bis zum 10. Juni treffen nämlich Diablo Immortal und StarCraft aufeinander. Der Schwarm bringt neue Bosskämpfe, Dungeonmutationen, Vertraute und Crossover-Belohnungen.

Es wartet ein neuer legendärer Edelstein namens Fluchgeschwür. Die Tal'darim warten in Dunkler Aufstieg. Während des Ereignisses Äon der Sterne können Spieler Einheiten der Templer der Tal'darim und der aufgestiegenen Archons in einem zeitlich begrenzten Bosskampf herausfordern. Bis zu vier Spieler können sich zusammenschließen, ereignisspezifische Ziele erreichen und exklusive Belohnungen erhalten.

In den verseuchten Rissen warten weitere Herausforderungen. Ältestenportale können während Äon der Sterne mutieren. Geschieht dies, füllen sie sich mit Truppen der Zerg. Mit dem wilden Hydralisk wartet dann auch ein spezieller Boss. Diese Risse müssen geschlossen werden, um exklusive legendäre Waffen mit speziellen Affixen zu erhalten.

Eine spezielle Variante für den Eroberer-Modus führt fraktionsbezogene Schreine ein. Diese sind mit den ikonischen Streitkräften von StarCraft verbunden. Die Spieler müssen Schreine aktivieren, um mächtige Kugeln freizusetzen, welche die von ihnen gewählte Fraktion unterstützen. Wer sich für die Terraner entscheidet, erhält den Stimpack, der 30 % Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit für acht Sekunden gewährt. Die Zerg bieten Gift, das Angriffen Giftgeschosse hinzufügt. Die Protoss schließlich bieten Schilde, die Schaden absorbieren. Während eines Matches erscheinen nur Kugeln, die der ausgewählten Fraktion entsprechen. Eine volle Liste der Änderungen findet sich auf der offiziellen Seite.