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Sowohl bei Doom als auch Diablo dreht sich alles um die Hölle und Dämonen. In einem neuen Crossover lassen Diablo Immortal und DOOM: The Dark Ages diese düsteren Welten nun aufeinanderprallen. Das hat Blizzard gerade bekannt gegeben. Unter dem Titel Herrschaft des Slayers startet nächste Woche ein zeitlich begrenztes Event. Vom 16. April 2026 bis zum 13. Mai 2026 begibt sich der Slayer aus Doom nach Sanktuario. Im Mittelpunkt steht eine Invasion der Hölle, die ursprünglich Argent D’Nur bedrohte und nun auf die Welt von Diablo übergreift. Dämonenhorden strömen auf das Schlachtfeld und die Spieler müssen den Ansturm stoppen.

Herzstück des Events ist eine spezielle Variante des bekannten Fluchs des Überlebenden, die komplett im Stil von Doom neu interpretiert wurde. Spieler greifen auf sechs einzigartige Fähigkeiten zurück, die direkt vom Slayer inspiriert sind. Hierzu zählen rotierende Schilde, Nahkampfangriffe und ununterbrochene Feuerkraft. Die Fähigkeiten verstärken sich gegenseitig und zielen auf blutende Gegner ab.

Auch bekannte Gegner aus dem Doom-Universum halten Einzug. Während Imps als neue Standardgegner auftreten, wartet mit dem Cyberdemon ein neuer Bossgegner auf seinen Auftritt. Dieser fungiert als zentrale Bedrohung des Events. Neben spielerischen Neuerungen gibt es natürlich auch frische Ausrüstung. Mit dem Edelstein Der Schmelztiegel wird Schaden an verwundete Gegner ausgeteilt. Anschließend werden sie mit einem Finisher erledigt, was den Skill Zorn des Slayers aktiviert. Dieser Buff steigert sowohl Schaden als auch Bewegungsgeschwindigkeit und kann mehrfach gestapelt werden.

Darüber hinaus können Spieler während des Events exklusive kosmetische Inhalte freischalten. Das Arsenal der Sentinels bringt neue Waffen-Skins ins Spiel, die sich optisch stark an Doom orientieren. Ergänzt wird das Angebot durch Inhalte im Phantommarkt, darunter die Prätorenrüstung des Slayers. Mit dem Serrat-Reittier und dem schwebenden Cacodemon ziehen zwei neue Gefährten ins Spiel ein. Alle Informationen gibt es in der Mitteilung von Blizzard.