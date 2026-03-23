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Die Starfield-Portierung für die PlayStation 5 wirkt für manche Spieler bereits wie alter Wein in neuen Schläuchen. Immerhin wurde der Titel erstmals im September 2023 veröffentlicht. Dennoch zeigen die aktuellen Vorbestellcharts im PlayStation Store, dass sich Besitzer der Konsole offenbar sehr für den Titel interessieren. Denn ohne Mühe hat sich das Rollenspiel an die Spitze der Vorverkaufscharts setzen können. Die Veröffentlichung der PlayStation-Version fällt dabei zusammen mit dem Ausrollen eines größeren Updates, welches das Spiel an einigen Stellen deutlich umbaut.

Der Release selbst ist für den 7. April 2026 angesetzt. Technisch basiert die neue Version auf der bestehenden PC- und Xbox-Fassung, erweitert durch zusätzliche Inhalte und Optimierungen. Die Premium-Edition belegt dabei aktuell den ersten Platz der Vorbestellungen, welche das Hauptspiel mit den Erweiterungen "Terranische Armada" und "Shattered Space" kombiniert. Hinzu kommen digitale Zusatzinhalte wie ein Artbook, ein Soundtrack sowie Ingame-Elemente wie Skins und Credits für das interne Modifikationssystem.

Bereits das Grundspiel ohne erweiterte Inhalte befindet sich derzeit auf Platz 4 der Charts. Das Interesse an Starfield ist demnach hoch. Aber auch andere Titel erzeugen eine erhöhte Nachfrage und fallen durch Mehrfachplatzierungen auf. Etwa Diablo 4: Lord of Hatred, welches sich direkt hinter dem Spitzenreiter positioniert. Die Erweiterung setzt dabei technisch auf dem bestehenden System von Diablo 4 auf, erweitert dieses aber um zusätzliche Klassen, eine neue Kampagne sowie weitere Gameplay-Mechaniken.

Auffällig ist, dass Titel mit umfangreichen Zusatzinhalten, kontinuierlichen Updates und erweiterten Gameplay-Systemen besonders stark bei den Vorbestellungen vertreten sind. Die Mehrfachplatzierung einzelner Spiele deutet zudem darauf hin, dass die Entwickler es erfolgreich schaffen, unterschiedliche Editionen gezielt auf verschiedene Nutzergruppen zuzuschneiden.

Erfahrungsgemäß liefern Vorbestellcharts einen belastbaren Hinweis auf den späteren Markterfolg. Spiele, die bereits vor Veröffentlichung hohe Verkaufszahlen erreichen, profitieren häufig von einer stabilen technischen Basis und einem umfangreichen Content-Angebot. Im Fall von Starfield deutet die aktuelle Entwicklung darauf hin, dass der Titel auch nach dem Launch eine zentrale Rolle im PlayStation-Ökosystem einnehmen könnte.