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Mit Free Lanes erweitert Bethesda sein Sci-Fi-Rollenspiel Starfield um das bisher umfangreichste Update seit der Veröffentlichung. Mit von der Partie sind unter anderem zahlreiche Gameplay-Änderungen, wie eine grundlegende Erweiterung der Fortbewegung im Weltraum.

Mit dem neuen Cruise Mode wird etwa ein alternativer Reisemechanismus eingeführt, der die Navigation deutlich freier gestalten soll. Spieler können während eines Fluges dann jederzeit vom Kurs abweichen, um zufällig entdeckte Anomalien oder Orte zu untersuchen. Anders als bisher ist die Reise nicht mehr strikt zielgebunden, sondern erlaubt dynamische Erkundung entlang der Route.

Der Cruise Mode integriert zudem einen optionalen Autopiloten, der das Raumschiff selbstständig steuert. Während dieser Phase bleibt die Spielfigur nicht an den Pilotensitz gebunden, sondern kann sich frei im Inneren des Schiffs bewegen. Diese technische Erweiterung verändert die Nutzung des Raumschiffs grundlegend, da Reisen und Interaktion parallel stattfinden können.

Ergänzt wird das System durch neue Ressourcenmechaniken. Mit X-Tech führt das Update einen zusätzlichen Rohstoff ein, der sowohl für Waffen als auch für Schiffssysteme eingesetzt werden kann. Die Optimierung erfolgt über spezielle Module, darunter das sogenannte Ship Optimization Module, das gezielte Verbesserungen an Antrieb, Effizienz oder weiteren Schiffskomponenten ermöglicht. Damit wird die Anpassung der Raumschiffe stärker als bisher in den Spielfortschritt integriert.

Auch das Ausrüstungssystem wird erweitert. Neue Upgrade-Module können künftig in der Spielwelt gefunden und direkt auf Waffen angewendet werden. Diese Module beeinflussen Eigenschaften wie Schadenswerte oder zusätzliche Effekte. Neben Waffen und Schiffen lassen sich auch Raumanzüge und Helme weiter individualisieren. Baupläne für neue Komponenten können durch Erkundung oder als Belohnung nach Kämpfen gewonnen werden. Insbesondere zerstörte feindliche Schiffe bieten die Chance auf seltene Baupläne, die für die Herstellung neuer Ausrüstung genutzt werden können.

Das Update enthält darüber hinaus auch technische Anpassungen an bestehenden Systemen. Dazu zählen überarbeitete Mechaniken rund um die sogenannte Quantum Essence, deren Verfügbarkeit und Verbesserung beschleunigt wurde. Weitere Ergänzungen betreffen die Infrastruktur innerhalb der Spielwelt. Neue Outpost-Container fungieren dabei als kompakte, vollständig ausgestattete Außenposten, die über ein gemeinsames Inventarsystem verfügen. Dadurch können Ressourcen und Gegenstände zentral verwaltet und von verschiedenen Standorten aus abgerufen werden.

Geplanter Release des Updates ist der 7. April. Neben dem kostenlosen Update erscheinen an dem Tag auch der brandneue Story-DLC Terran Armada sowie die offizielle PlayStation 5-Version des Spiels.