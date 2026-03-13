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Sony hat gerade erst angekündigt, dass man aktuell dynamische Preise im Store testet, um Nutzern personalisierte Angebote zu Spielen anbieten zu können. Nun hat der PlayStation-Konzern die Hyperpop Collection vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine neue Designreihe für Zubehör der PlayStation 5. Die Kollektion umfasst drei auffällige Farbvarianten für den DualSense Wireless Controller sowie drei dazu passende Konsolen-Cover. Die neuen Designs tragen die Namen Techno Red, Remix Green und Rhythm Blue. Laut Sony sollen sie sich optisch am Look moderner Gaming-Setups orientieren. Das Design besteht dabei immer aus einer grellen Neonfarbe und einem glänzenden Schwarz.

Das Entwicklerteam hinter der Kollektion beschreibt die Gestaltung als bewusst auffällig. Die neuen Farben seien vom RGB-Leuchten moderner Gaming-Setups inspiriert und sollen so besonders intensiv wirken. Als Finish setzt Sony auf eine Hochglanzbeschichtung. Diese soll den Farbverlauf rund um den Controller stärker hervorheben. Auch die jeweiligen Konsolen-Cover greifen dieses Design auf und verfügen über eine leicht transparente Oberfläche.

Die neuen Hyperpop-DualSense-Wireless-Controller werden zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 Euro angeboten. Für die PS5-Konsolen-Cover ruft Sony einen Preis von 74,99 Euro auf. Die Cover sollen allerdings nur in begrenzter Stückzahl und ausgewählten Märkten verfügbar sein.

Die Hyperpop Collection ist am 12. März 2026 erschienen. Bestellungen sind bereits über den offiziellen Store möglich. Wer über den offiziellen Store bestellt, erhält laut Sony eine kostenlose Lieferung ab Release. Alle weiteren Infos zur Vorstellung der Controller finden sich im entsprechenden Blog-Beitrag. Dort gibt es für unentschlossene Käufer auch den nicht ganz ernst gemeinten Psychotest, der basierend auf acht Fragen rund um Musik- und Spielegeschmack einen der drei Looks empfiehlt.