Sony testet aktuell ein neues dynamisches Preismodell im digitalen Marktplatz der PlayStation-Konsole. Im Mittelpunkt steht dabei der PlayStation Store, in dem Nutzer in verschiedenen Regionen teilweise personalisierte Preise für einzelne Spiele angezeigt bekommen. Erste Analysen deuten darauf hin, dass ausgewählte Nutzer Rabatte von bis zu 17,6 % auf bestimmte Titel erhalten.

Die Preisänderungen wurden von der Plattform PSprices dokumentiert, die Preisentwicklungen im PlayStation Store verfolgt. Nach deren Auswertung sind inzwischen mehr als 100 Spiele Teil des Tests. Dabei werden Spieler in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, um das Kaufverhalten unter verschiedenen Preisbedingungen zu untersuchen. Dieses Verfahren entspricht einem klassischen A/B-Test, bei dem ein Teil der Nutzer den Standardpreis sieht, während andere reduzierte Preise erhalten.

Das Prinzip des dynamischen Pricings basiert auf variablen Preisstrategien, bei denen Angebote flexibel an Nachfrage, Marktbedingungen oder individuelle Nutzerprofile angepasst werden. Im digitalen Vertrieb von Spielen lassen sich solche Anpassungen technisch vergleichsweise einfach umsetzen, da Preise zentral über die Infrastruktur der Plattform gesteuert werden können.

Zu den Titeln, bei denen unterschiedliche Preise beobachtet wurden, gehören mehrere große Produktionen aus Sonys eigenem Portfolio. Dazu zählen unter anderem God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2, Helldivers 2, Stellar Blade, Gran Turismo 7 sowie The Last of Us Part II. Neben diesen First-Party-Spielen sind auch Produktionen anderer Publisher Teil des Tests, darunter Titel von 2K Games, Focus Entertainment, Deep Silver, Bethesda Softworks und Rockstar Games.

Laut den ausgewerteten Daten begann Sony bereits vor rund drei Monaten mit ersten Experimenten in etwa 30 Regionen. Inzwischen wurde der Umfang auf nahezu 70 Märkte ausgeweitet. Dazu gehören verschiedene Länder in Europa, im Nahen Osten, in Asien sowie in Lateinamerika und Afrika. Märkte wie die Vereinigten Staaten und Japan sind derzeit nicht Teil des Tests, was möglicherweise mit strengeren regulatorischen Anforderungen zusammenhängt.

Sollte Sony das dynamische Preismodell dauerhaft einführen, könnte dies langfristig die Preisgestaltung im digitalen Spielevertrieb verändern. Durch die Kombination aus Plattformdaten, personalisierten Angeboten und flexiblen Preismodellen ließen sich Preise stärker an individuelle Kaufmuster und regionale Marktbedingungen anpassen.