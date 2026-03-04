Werbung

Der Multiplayer-Shooter Highguard steht vor dem Aus. Wie das Entwicklerstudio Wildlight Entertainment über den offiziellen Account des Spiels auf der Plattform X mitteilte, werden die Server am 12. März 2026 endgültig abgeschaltet. Damit endet der Betrieb nur rund fünf Wochen nach dem Release am 26. Januar 2026.

Bereits bei der Vorstellung im Rahmen der The Game Awards 2025 wurde das Live-Service-Projekt von Teilen der Community zurückhaltend aufgenommen. Trotz positiver Ersteindrücke, schaffte es Highguard (Test) nicht, diese anfängliche Skepsis abzubauen. Daher gelang es dem Titel nicht, eine langfristig tragfähige Spielerbasis aufzubauen. Nach Angaben des Studios haben seit dem Start zwar mehr als zwei Millionen Nutzer das Spiel ausprobiert, wirtschaftlich sei es jedoch nicht möglich, den laufenden Betrieb dauerhaft zu sichern.

Bis zur Abschaltung bleiben die Server weiterhin aktiv. Spieler haben somit noch für kurze Zeit Gelegenheit, an Online-Matches teilzunehmen. Wildlight Entertainment ruft die Community dazu auf, die verbleibende Zeit für weitere Partien zu nutzen. Da Highguard als reines Online-Spiel konzipiert ist, wird es nach der Serverdeaktivierung nicht mehr spielbar sein.

Vor dem endgültigen Aus soll zudem noch ein letztes Update veröffentlicht werden. Dieses umfasst eine zusätzliche Spielfigur, eine neue Waffe, erweiterte Skilltrees sowie einen Account-Level-Fortschritt. Weitere Details zu den Inhalten sollen zeitnah folgen. Das Update ist laut Studio als abschließende Erweiterung gedacht, bevor der Betrieb eingestellt wird.

Mit der bevorstehenden Abschaltung reiht sich Highguard in eine Serie von Live-Service-Titeln ein, die kurz nach ihrer Veröffentlichung bereits wieder vom Markt verschwunden sind. Nach Concord sowie Spielen wie XDefiant und Resident Evil Re:Verse zeigt sich erneut, wie herausfordernd der Wettbewerb im Multiplayer-Segment derzeit ist.