Werbung

Der neue Hero-Shooter Concord ist erst am 23. August 2024 für die PlayStation 5 und den PC erschienen. Nicht mal zwei Wochen später hat Sony angekündigt, dem Multiplayerspiel am 6. September 2024 den Stecker zu ziehen und die Server beider Plattformen offline zu nehmen. Ursächlich dafür sind die desaströsen Verkaufszahlen.

Wenn man den Statistiken auf Steam DB Glauben schenken mag, lag die Höchstzahl der gleichzeitig aktiven Spieler seit der Veröffentlichung bei gerade einmal 697. Auch auf der PlayStation 5 dürften die Zahlen nicht viel besser aussehen. Immerhin hat Sony angekündigt, sowohl bei Steam als auch im PS Store und bei PS Direct den Titel vollständig zu erstatten.

Das Spiel soll nach eigenen Angaben des Entwicklerstudios Firewalk rund acht Jahre in Entwicklung gewesen sein. Geschätzt wird, dass dabei Produktionskosten von mehr als 100 Millionen US-Dollar angefallen sind. Über die Ursachen des Scheiterns des Hero-Shooters kann nur spekuliert werden. Allerdings gibt es viele Indikatoren, warum der Titel auf dem Markt keinerlei Fuß fassen konnte.

So ist der Bereich der Hero-Shooter derzeit ohnehin gesättigt. Hinzu kommt, dass viele der großen Titel kostenlos spielbar sind, während für Concord 40 Euro verlangt werden. Concord setzt zudem auf Third-Person, ähnlich wie Helldivers 2. Anders als der Erfolgstitel bietet Concord allerdings nur PvP-Gefechte mit zwei Teams aus jeweils fünf Spielern an.

Daneben wurde auch bereits im Vorfeld das Szenario kritisiert. Vielfach kam der Vorwurf auf, es würde sich bloß um eine Kopie von Guardians of the Galaxy handeln. Daneben ist ein Nutzerkonto beim PlayStation Network nötig, um das Spiel zu spielen. Neben der Tatsache, dass potenzielle Kunden dies als lästig empfinden, gibt es das Netzwerk zudem nicht mal in allen Ländern. Schlussendlich tragen das kaum vorhandene Marketing und der ungünstige Name, der an das ehemalige Überschallflugzeug Concorde erinnert, sein Übriges bei.

Ganz verloren scheint der Titel jedoch noch nicht zu sein. So wollen die Entwickler nun in einem ersten Schritt prüfen, wie mit dem Spiel ein größeres Publikum erreicht werden kann.