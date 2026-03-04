Werbung

Nach dem kürzlich durchgeführten Server-Slam hat Bungie das Community-Feedback zu Marathon ausgewertet und sich in einer Mitteilung zu gewünschten Features geäußert. Neben der technischen Stabilität standen im Rahmen des Tests unter realen Serverbedingungen vor allem Spielbalance, Benutzerführung und Systemmechaniken im Fokus.

Ein häufig genannter Kritikpunkt betrifft dabei die Lesbarkeit der Benutzeroberfläche. Laut Bungie sollen Schriftgrößen, Kontraste und Informationshierarchien nochmal überarbeitet werden, um Statusanzeigen, Inventar-Elemente und HUD-Informationen klarer darzustellen. Ziel ist eine bessere Übersicht in Gefechtssituationen, in denen schnelle Entscheidungsprozesse gefragt sind.

Diskutiert wird zudem die Einführung dedizierter Duo-Lobbys. Derzeit erlaubt Marathon Solo-Matches sowie Warteschlangen für Duos und vollständige Dreierteams. Da Zweierteams aktuell gegen eingespielte Trios antreten können, bemängeln Spieler eine unausgewogene Wettbewerbssituation. Bungie bestätigte, dass das Feedback aufgenommen und intern geprüft wird. Ob und wann separate Duo-Lobbys umgesetzt werden, ist allerdings offen.

Darüber hinaus arbeitet das Studio an Anpassungen des PvP-Tempos. Dazu zählen Veränderungen an Time-to-Kill-Werten, Waffenbalance und Bewegungsdynamik. Auch das Wirtschaftssystem des Spiels wird überprüft. Es regelt die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung sowie Progressionselemente innerhalb der Matches.

Marathon setzt technisch auf eine serverbasierte Mehrspielerarchitektur mit persistenter Spielweltstruktur und kompetitivem PvP-Fokus. Bewegungsmechaniken wie Sprintfähigkeiten, taktische Manöver und vertikale Routenführung sind integraler Bestandteil des Gameplays und werden derzeit hinsichtlich Responsivität und Balancing optimiert.

Der Multiplayer-Shooter erscheint am 5. März 2026 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S. Zum Verkaufsstart wird das Spiel in zwei digitalen Editionen angeboten. Die Standard Edition kostet 39,99 Euro, während die Deluxe Edition für 59,99 Euro zusätzliche Inhalte wie sechs alternative Runner-Hüllen und weitere kosmetische Gegenstände enthält. Parallel erscheint ein thematisch gestalteter DualSense-Controller im Marathon-Design, der mit den haptischen Triggern und dem präzisen Feedback der bekannten PlayStation-5-Hardware ausgestattet ist.