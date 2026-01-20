Werbung

Bungie hat den Veröffentlichungstermin für Marathon offiziell bestätigt und zugleich die Vorbestellphase gestartet. Der PvPvE-Survival-Extraction-Shooter erscheint am 5. März 2026 für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Unterstützt werden vollständiges Cross Play und Cross Save, sodass Spieler plattformübergreifend zusammenspielen und ihren Fortschritt nahtlos übertragen können. Ein neuer, rund zwei Minuten langer Trailer gibt zudem Einblick in Gameplay und Struktur des Titels.

Marathon wird zu einem Einstiegspreis unterhalb des üblichen Vollpreisniveaus angeboten. Die Standard Edition kostet auf allen Plattformen 39,99 Euro. Inhaltlich umfasst sie den vollständigen Zugriff auf das Spiel, in dem Spieler als biokybernetische Runner eine verlassene Kolonie auf Tau Ceti IV erkunden. Der Fokus liegt auf instanzierten Einsätzen, in denen Beute gesammelt und erfolgreich extrahiert werden muss. Offline-Modi oder eine klassische Einzelspieler-Kampagne sind nicht vorgesehen, eine dauerhafte Internetverbindung sowie ein Bungie.net-Konto sind erforderlich. Auf der PlayStation 5 wird zusätzlich eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft benötigt.

Für 59,99 Euro ist eine Deluxe Edition erhältlich, die zusätzliche digitale Inhalte bietet. Dazu zählen ein Premium Rewards Pass-Gutschein, 200 Token für den SILK-Belohnungspass sowie kosmetische Erweiterungen wie zusätzliche Runner-Shells für vier Klassen und alternative Waffenskins. Vorbesteller beider Editionen erhalten weitere Extras, darunter einen speziellen taktischen Stil für eine Seitenwaffe, kosmetische Gegenstände wie Anhänger und Sticker sowie Embleme und Boni für Destiny 2 – sofern dieses mit dem gleichen Bungie.net-Konto verknüpft ist. Zusätzlich nennt Bungie exklusive Inhalte wie die Waffe Midnight Decay und ein Runner-Hüllen-Kosmetikpaket als Teil der erweiterten Editionen.

Ergänzend zur digitalen Version erscheint eine umfangreiche Collector’s Edition zum Preis von 236,99 Euro. Diese richtet sich an Sammler und enthält neben digitalen Inhalten mehrere physische Beigaben. Dazu gehören eine Modellfigur der Thief Runner Shell im Maßstab 1:6, ein Miniatur-WEAVEworm, ein gestickter Aufnäher sowie Postkarten. Die Verpackung ist sechseckig gestaltet und nutzt ein lentikulares Wackelbildmotiv, das thematisch an die Spielwelt und den fiktiven Herstellungsprozess von Runner-Hüllen angelehnt ist.

Technisch setzt Marathon auf klassenbasiertes Gameplay mit anpassbaren Waffen, Fraktionsaufträgen und saisonalen Fortschrittssystemen. Verbesserungen an Ausrüstung und Fähigkeiten erlauben den Aufbau spezialisierter Builds, die sowohl auf Überleben als auch auf Konfrontationen mit KI-Gegnern und anderen Spielern ausgelegt sind. Narrative Elemente und zusätzliche Endgame-Herausforderungen sollen das Spiel langfristig erweitern.

Parallel zum Spiel erscheint am Veröffentlichungstag ein DualSense Wireless-Controller in einer Marathon Limited Edition. Der Controller wurde in Zusammenarbeit mit Bungie entworfen und greift mit seinem Design die geometrischen Formen und die Farbgebung der futuristischen Spielwelt auf. Er wird weltweit in begrenzter Stückzahl für 84,99 Euro angeboten und ist über direct.playstation.com sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich. Vorbestellungen sind ab dem 29. Januar 2026 möglich, wobei Preis und Verfügbarkeit je nach Region variieren können.