Am 3. März 2026 startet die neue World of Warcraft Erweiterung Midnight. Blizzard hat zur Vorbereitung ein besonderes Event angekündigt. Am Freitag, den 27. Februar 2026, wird um 17:00 Uhr deutscher Zeit ein speziell entwickeltes Live-Rollenspiel-Abenteuer auf Twitch gestreamt. Es soll sich um ein einmaliges One-Shot-Abenteuer handeln, das in der Welt von Midnight spielt. Es dient als interaktiver Prolog zur kommenden Erweiterung. Inhaltlich steht die Bedrohung durch Xal’ataths Invasion im Mittelpunkt und soll zentrale Konflikte sowie die Atmosphäre der neuen Erweiterung bereits vor dem offiziellen Launch erlebbar machen.

Auch wenn in der Ankündigung manchmal die Rede von Tabletop ist, handelt es sich um ein klassisches Pen&Paper-Event. Jeder Teilnehmer startet dabei mit einem eigens erstellten Charakter, inklusive individueller Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. An dem Abenteuer nehmen mehrere bekannte Content Creator teil. Zu den Teilnehmern zählen Gnu, Noway4u, Metashi12 sowie Etienne Gardé von den Rocket Beans. Die Spielleitung übernimmt Autorin und erfahrene Game Masterin Liza Grimm. Fans von Gronkh kennen sie wahrscheinlich als Game Master bei dessen Pen&Paper-Runde Horde. Eine weitere, bislang geheim gehaltene Person soll ebenfalls Teil der Runde sein.

Für die Zuschauer soll es auch Möglichkeiten zur Interaktion geben. Während des Streams kann die Twitch-Community über zentrale Entscheidungen abstimmen und so den Verlauf der Geschichte direkt beeinflussen. Der Livestream ist ab 17:00 Uhr deutscher Zeit auf den Twitch-Kanälen von Liza Grimm sowie den anderen Beteiligten abrufbar.

World of Warcraft: Midnight bildet das zweite Kapitel der sogenannten Worldsoul-Saga. Spieler kehren nach Quel’Thalas zurück, wo die Bedrohung durch Xal’atath eskaliert. Im Zentrum stehen die Verteidigung des Sonnenbrunnens und der Stadt Silbermond, wobei insbesondere die Blutelfen eine tragende Rolle einnehmen sollen.