Der französische Konzern Nacon hat sich sowohl auf die Herstellung von Gaming-Zubehör als auch auf die Veröffentlichung von digitalen Spielen spezialisiert. Zu den bekanntesten Spielen der letzten Jahre zählen Robocop, Hell is Us und die Styx-Reihe. Hell is Us hatten wir zum Release 2025 angespielt.

In seiner jährlichen Show gibt Nacon einen Ausblick auf kommende Titel. Nun wurde die diesjährige Nacon Connect angekündigt. Die Show wird am 04. März 2026 um 20:00 Uhr stattfinden. Übertragen wird die Präsentation live über die offiziellen Kanäle. Auf dem YouTube-Kanal findet sich auch bereits ein erster Teaser.

Nacon kündigt an, dass man in der Show auch die neuesten Produkte aus der Zubehörabteilung präsentieren wird. Im Fokus stehen allerdings die Spiele. Es soll neue Ankündigungen, neues Videomaterial und auch Gameplay-Präsentationen geben. Als Titel werden Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories und Endurance Motorsport Series bereits bestätigt. Weitere Spiele werden wahrscheinlich während der Show enthüllt. Mit Styx: Blades of Greed ist das letzte Spiel von Nacon gerade erst vor einigen Tagen erschienen. Weitere Informationen zum Portfolio und der Show gibt es auf der offiziellen Webseite.