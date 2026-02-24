Werbung

Im Sommer 2025 kündigte der deutsche Publisher Kalypso Media an, dass ein neuer Ableger der Sudden-Strike-Reihe erscheinen soll. Mit Sudden Strike 5 kehrt die Echtzeitstrategie-Reihe zurück, nachdem der letzte Teil 2017 erschienen ist. Kalypso Media und Entwickler Kite Games haben nun zum Steam Next Fest eine spielbare Demo veröffentlicht. Diese steht ab sofort bis einschließlich 2. März 2026 zur Verfügung. Eine Closed Beta fand bereits im letzten Jahr statt.

In der Demo übernehmen Spieler das Kommando über zwei der später insgesamt drei spielbaren Fraktionen. Zur Auswahl stehen die Westalliierten in der Mission Angriff auf Monte Cassino sowie die Sowjets in Verteidigung von Sewastopol. Die Achsenmächte werden im fertigen Spiel ebenfalls spielbar sein, sind in der Demo aber noch nicht vertreten. Die Vollversion soll insgesamt 25 Missionen umfassen. Dabei geht es zu Schauplätzen rund um den Globus.

Zur finalen Veröffentlichung soll Sudden Strike 5 neben der vollständigen Kampagne verschiedene Mehrspielermodi bieten. Nach der Demo werden die Entwickler noch weiter am Balancing schrauben und zusätzliche Optimierungen vornehmen, die in der Demo noch nicht enthalten sind. Technisch setzt der Titel auf weitläufige Karten und ein umfangreiches Arsenal von mehr als 300 authentischen Einheiten. Darunter befinden sich über 110 Infanterie- sowie rund 190 Fahrzeugeinheiten.

Spieler sollen in den Missionen weitreichende taktische Freiheiten erhalten. Schlüsselpositionen wie Nachschublager oder Bahnhöfe können besetzt und verteidigt werden, während Aufklärung und Sabotage entscheidende Vorteile verschaffen. Ergänzt wird das System durch anpassbare Kommandeure mit individuellen Boni. Sudden Strike 5 erscheint 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Weitere Informationen und den kostenlosen Download der Demo gibt es auf Steam.