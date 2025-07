Werbung

Bereits seit 25 Jahren existiert die Sudden-Strike-Reihe. Die Echtzeitstrategiespiele sind stets im Zweiten Weltkrieg angesiedelt und erzählen verschiedene Geschichten, die zum Teil an wahre Ereignisse angelehnt sind. Der erste Teil wurde von dem russischen Entwickler Fireglow Games und dem deutschen Publisher CDV vertrieben. Mittlerweile liegt die Entwicklung bei Kite Games und das deutsche Unternehmen Kalypso veröffentlicht die Spiele. Nun wurde ein fünfter Teil der Reihe, inklusive der Möglichkeit, an einer Closed Beta teilzunehmen, angekündigt.

Der neueste Serienteil verspricht die Möglichkeit, mehr als 300 verschiedene Einheiten zu spielen. Dazu zählen 110 Infanterie- und 190 Fahrzeugeinheiten. Verteilt sind diese auf die westlichen Alliierten, Deutschland und die Sowjetunion. Diese können in der 25 Missionen umfassenden Hauptkampagne genutzt werden. Als Austragungsort der Schlachten hat man sich neben den Handlungsorten in Europa auch für Nordafrika entschieden. In den einzelnen Missionen sind verschiedene Wege zum Sieg möglich. Auch werden immer wieder unterschiedliche Anforderungen gestellt. So müssen einmal verschiedene Punkte erobert und gehalten werden, ein anderes Mal gilt es, eine Brücke zu sprengen. In vielen Schlachten muss natürlich auch der Feind komplett geschlagen werden.

Die Wahl des Kommandeurs über die Truppen hat einen entscheidenden Einfluss auf den Spielstil. So ist die Ausrichtung je nach gewähltem Typ eher offensiv, defensiv oder taktisch. Zudem bringen die Kommandeure verschiedene Boni mit sich. Der neue Teil verfügt auch über erweiterte Kameraoptionen, die eine bessere Kontrolle des Schlachtfeldes ermöglichen sollen. Wer genug von der Kampagne hat, kann sich natürlich online mit anderen Spielern oder KI gesteuerten Feinden messen.

Auch wenn das Spiel aktuell noch keinen Release-Termin hat, kann es auf Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Erscheinungsjahr ist vermutlich 2026. Wer schon zuvor einen Eindruck des Titels erhalten möchte, kann sich auf der Seite von Kalypso für die Closed Beta bewerben. Dort gibt es auch weiterführende Informationen sowie einen Trailer zu dem geplanten Titel.