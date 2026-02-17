Werbung

Im März 2025 wurde Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht. Shadows bringt die Spieler ins Japan der Sengoku-Periode im 16. Jahrhundert und lässt sie sowohl als Samurai Yasuke oder Ninja-Kämpferin Naoe in Geschichte starten. Wir hatten das Abenteuer seinerzeit angespielt und uns selbst einen Eindruck verschafft.

Nun hat Ubisoft einerseits ein großes Update für den Titel veröffentlicht und gleichzeitig die Winter-Roadmap vorgestellt. Diese umfasst drei große Punkte. So startet heute mit dem Update die Parkour-Herausforderung. Dabei können Spieler ihren perfekten Oneshot-Lauf hochladen und teilnehmen. Clips dürfen nicht bearbeitet sein und müssen zwischen 45 und 60 Sekunden lang sein. Gezeigt werden darf eine besondere Location im Spiel oder eine gelungene Kombo. Teilnahmeschluss ist der 08. März 2026. Alle Details gibt es auf der offiziellen Seite.

Am 10. März 2026 soll dann die Erweiterung Klauen von Awaji auch auf Nintendo Switch 2 erscheinen. Den letzten Punkt der Roadmap stellt die Jubiläumsfeier zum einjährigen Geburtstag am 20. März 2026. Angekündigt werden ein Livestream und Geschenke im Spiel.

Das Update 1.1.8, das heute online ging, behebt zahlreiche Fehler und verbessert Stabilität sowie Gameplay. Abstürze beim Start von New Game Plus ohne die Erweiterung Klauen von Awaji wurden korrigiert. Erfahrungspunkte aus Verträgen werden nun nicht mehr durch Jahreszeitenwechsel reduziert. Auch wechseln die Jahreszeiten jetzt nicht mehr beim Charaktertausch. Fehlende NPCs im Versteck sowie Interaktionsprobleme an Aussichtspunkten wurden behoben. Mehrere Waffen- und Perk-Bugs, darunter falsche Krit-Werte, nicht funktionierende Boni oder fehlerhafte Schadensskalierungen, wurden korrigiert, ebenso diverse UI-Beschreibungen. Auf Nintendo Switch 2 und Xbox wurden plattformspezifische Crash-Probleme gefixt. Zudem beseitigt das Update zahlreiche Quest-Blocker und stellt fehlende Items oder Fähigkeiten automatisch wieder her. Eine umfassende Liste der Änderungen findet sich in den Patch-Notes.