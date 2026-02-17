Werbung

Schon 2025 haben die Entwickler von Bonfire Studios ihren Debüttitel vorgestellt. Dabei soll Arkheron eine Mischung aus Action-RPG und Battle-Royale werden. Im Team finden sich auch ehemalige Blizzard-Mitarbeiter. So war Studio-Chef Rob Pardo vorher als leitender Designer an World of Warcraft beteiligt. Im Rahmen des Steam Next Fest startet am 20. Februar 2026 zum ersten Mal eine öffentliche Demo, die bis zum 02. März 2026 auf PC via Steam verfügbar sein wird.

Arkheron ist ein kompetitives PvP-Actionspiel mit Battle-Royale-Elementen. 15 Dreierteams kämpfen sich durch einen mysteriösen, surrealen Turm nach oben. Auf jedem Stockwerk warten sowohl Monster als auch gegnerische Teams. Ziel ist es, sich Ebene für Ebene durchzusetzen, um schließlich im finalen Showdown an der Turmspitze auf das letzte verbliebene Team zu treffen.

Laut den Entwicklern ist der bewusste Verzicht auf feste Helden beziehungsweise Charakterrollen ein besonderes Merkmal des Spiels. Stattdessen entwickeln die Spieler ihren Build dynamisch während jeder Partie. Dies geschieht durch das Sammeln von Items und anderem Loot während der Runde. So werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen. Die Builds entwickeln sich im Verlauf eines Matches weiter und sollen vielfältige taktische Kombinationen erlauben.

Die Next-Fest-Demo bringt laut Entwickler zahlreiche Neuerungen im Vergleich zu früheren Alpha-Tests. Dazu gehören unter anderem zwei neue Eternal Item Sets, die zusätzliche Build-Optionen eröffnen. Zudem wurden Gameplay-Anpassungen und Balancing-Änderungen vorgenommen. Die vollständigen Patchnotes stehen auf der offiziellen Website bereit. Nach dem Steam Next Fest plant Bonfire Studios eine Closed Beta auf PC, die unter anderem einen Ranked-Modus einführen soll. Interessierte Spieler können sich bereits jetzt registrieren. Die Demo von Arkheron ist vom 20. Februar bis zum 02. März kostenlos auf Steam spielbar.