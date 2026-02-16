Werbung

Nintendo geht weiter konsequent gegen Emulatoren der Switch-Plattform vor und hat offenbar eine großangelegte Welle von DMCA-Takedown-Anträgen gegen entsprechende Projekte auf GitHub ausgelöst. Betroffen sind demnach nicht nur aktive Emulatoren, sondern auch Forks und teils bereits eingestellte Projekte. Zu den genannten Repositories zählen unter anderem Eden, Citron, Kenji-NX und MeloNX. Auch Projekte wie Sudachi und Skyline, die zuletzt keine aktive Entwicklung mehr aufwiesen, erhielten entsprechende Mitteilungen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind einige Repositories zwar noch erreichbar, es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass auch sie in Kürze entfernt werden.

Die aktuelle Maßnahme fügt sich in eine Reihe juristischer Schritte ein, mit denen Nintendo bereits seit Längerem gegen die Emulation der eigenen Hardware vorgeht. Im Jahr 2024 hatte der Konzern zunächst die Entwickler des populären Emulators Yuzu verklagt, ein Verfahren, das später in einem Vergleich endete. Kurz darauf wurden auch die Discord-Server mehrerer Emulatorprojekte geschlossen, darunter Suyu und Sudachi. Zusätzlich erwirkte Nintendo die Einstellung der Entwicklung von Ryujinx, einem der technisch ausgereiftesten Switch-Emulatoren. Diese Schritte führten dazu, dass sich neue Forks und Abspaltungen bildeten, etwa Citron und Eden, die nun ebenfalls ins Visier geraten sind.

Technisch begründet Nintendo sein Vorgehen primär mit der Umgehung von Schutzmechanismen der Konsole. Die Switch setzt auf kryptografische Schlüssel und weitere technische Schutzmaßnahmen, um Software zu entschlüsseln und auszuführen. Emulatoren müssen diese Mechanismen zumindest nachbilden, um Spiele lauffähig zu machen. Auch wenn Projekte wie Citron oder Eden keine Schlüsseldateien mitliefern, sieht Nintendo bereits in der Fähigkeit zur Umgehung dieser Schutzmechanismen einen Rechtsverstoß. Der Konzern betont regelmäßig, dass Switch-Spiele ausschließlich auf originaler Hardware genutzt werden sollen.

Die Entfernung der Projekte von GitHub bedeutet allerdings nicht zwangsläufig das Ende der Emulatoren. Berichten zufolge existieren Kopien der betroffenen Repositories auf privaten Servern oder alternativen Plattformen. Dennoch erschwert der Wegfall einer zentralen Hosting-Plattform wie GitHub die Verbreitung, Auffindbarkeit und Weiterentwicklung erheblich. Für viele Nutzer und Entwickler war GitHub nicht nur ein Code-Repository, sondern auch zentrale Anlaufstelle für Dokumentation, Fehlerberichte und Community-Austausch.

Mit der aktuellen Aktion signalisiert Nintendo deutlich, dass es den rechtlichen Druck auf Emulatorprojekte nicht reduzieren will. Statt einzelner Verfahren scheint der Konzern nun sogar breiter vorzugehen und auch inaktive oder indirekt verbundene Projekte einzubeziehen. Für die Emulationsszene bedeutet dies eine weitere Verlagerung in weniger sichtbare Bereiche des Netzes und eine zunehmende Fragmentierung der Entwicklungsarbeit.