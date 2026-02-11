Werbung

Im August 2024 erschien mit Black Myth: Wukong. Entwickelt wurde das Spiel von dem chinesischen Studio Game Science. Während die Veröffentlichung ursprünglich nur auf PC und Playstation erfolgte, reichte man eine Xbox-Version rund ein Jahr später nach. Das Action-Spiel wurde äußerst positiv aufgenommen und verkaufte sich in drei Tagen über zehn Millionen Mal. Wir haben uns das Spiel auch angesehen und fanden vor allem die Welt und die cineastische Inszenierung des Spiels faszinierend. Um an den Erfolg von Teil eins anzuknüpfen, hat Game Science zur Opening Night Live der gamescom 2025 bereits einen Nachfolger angekündigt.

Black Myth: Zhong Kui soll die gleichnamige chinesische Sage aufgreifen. Entsprechend wird auch dieser Titel in einer chinesischen Fantasy-Welt angesiedelt sein. Auf YouTube wurde nun ein neuer Clip veröffentlicht, der einen Blick in die Atmosphäre von Zhong Kui geben soll. Wichtig ist, dass der knapp sieben Minuten lange Trailer einen Disclaimer enthält, der klarstellt, dass das gezeigte Material zwar zum Spiel gehört, aber ausdrücklich nicht Kanon ist. Das Team hat das Material hochgeladen, um das chinesische Neujahr zu feiern.

Im Video zu sehen ist eine Frau, die eine Art Eintopf zubereitet. Dabei stapfen allerlei übernatürliche Kreaturen durch das Bild. Ein genauerer Blick auf die Zutaten zeigt auch, dass es sich hier nicht um ein gewöhnliches Gericht handelt. Neben Fleisch mit sich bewegenden Augen wandern auch eine riesige Heuschrecke, Fleisch einer menschenähnlichen Muschel und andere Köstlichkeiten in den Topf. Zum Ende wird noch eine Figur mit Sack über dem Kopf gezeigt, deren Gesicht allerdings nicht mehr enthüllt wird, da der Clip endet.

Es handelt sich bei dem gezeigten Material nicht um Gameplay-Szenen. Inwieweit die Figuren Teil der Handlung sind und was das alles mit dem Spiel zu tun hat, bleibt offen. Immerhin ist aber schon ein Blick auf die Möglichkeiten der genutzten Engine und die Spielwelt zu sehen. Noch hat Black Myth: Zhong Kui kein offizielles Release-Datum. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.