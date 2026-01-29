Werbung

Im Dezember 2025 erschien Pioneers of Pagonia. Das Aufbauspiel stammt aus der Feder von Siedler-Schöpfer Volker Wertich. Wir haben das große Wuseln bereits angespielt und konnten uns einen Eindruck des Aufbauspiels verschaffen. Nun haben die Entwickler von Envision Entertainment eine Roadmap mit geplanten Inhalten für das Jahr 2026 veröffentlicht.

Der Plan zeigt drei große Bereiche. Spieler können sich demnach schon im Februar auf ein kostenloses Update freuen. Dieses bringt eine Menge Quality-of-Life-Verbesserungen, die uns auch schon im Test aufgefallen sind. So ist es dann endlich möglich, Einheiten in Träger zu verwandeln. Bislang behielten unsere Untertanen ihre Jobs lebenslang, was zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft führen konnte, wenn keine Träger, aber eine Menge erwerbsloser Facharbeiter in der Basis aufliefen. Auch am Balancing soll gearbeitet werden.

Im März soll ein kostenpflichtiges Cosmetics-Paket erscheinen. Darin finden sich 18 neue Dekorationen und mehr als 20 Variationen. Der dritte Bereich des Projektplans bezieht sich auf das zweite Quartal 2026. Hier soll die erste offizielle Erweiterung für Pioneers of Pagonia unter dem Namen Meadowsong erscheinen. Diese bringt eine neue Storykarte, die Möglichkeit, Tiere zu halten, Weingüter und eine neue Herausforderung ins Spiel. Zudem erhalten alle Spieler kostenlos das Freibier-Update, das die Brauerei ins Spiel bringt.