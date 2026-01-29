News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Gaming #Roadmap #Siedler #Pioneers-of-Pagonia #Strategie #Aufbau

Roadmap 2026

Pioneers of Pagonia erhält Addon und weitere Inhalte

Portrait des Authors


Pioneers of Pagonia erhält Addon und weitere Inhalte
2

Werbung

Im Dezember 2025 erschien Pioneers of Pagonia. Das Aufbauspiel stammt aus der Feder von Siedler-Schöpfer Volker Wertich. Wir haben das große Wuseln bereits angespielt und konnten uns einen Eindruck des Aufbauspiels verschaffen. Nun haben die Entwickler von Envision Entertainment eine Roadmap mit geplanten Inhalten für das Jahr 2026 veröffentlicht.

Der Plan zeigt drei große Bereiche. Spieler können sich demnach schon im Februar auf ein kostenloses Update freuen. Dieses bringt eine Menge Quality-of-Life-Verbesserungen, die uns auch schon im Test aufgefallen sind. So ist es dann endlich möglich, Einheiten in Träger zu verwandeln. Bislang behielten unsere Untertanen ihre Jobs lebenslang, was zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft führen konnte, wenn keine Träger, aber eine Menge erwerbsloser Facharbeiter in der Basis aufliefen. Auch am Balancing soll gearbeitet werden. 

Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia

Im März soll ein kostenpflichtiges Cosmetics-Paket erscheinen. Darin finden sich 18 neue Dekorationen und mehr als 20 Variationen. Der dritte Bereich des Projektplans bezieht sich auf das zweite Quartal 2026. Hier soll die erste offizielle Erweiterung für Pioneers of Pagonia unter dem Namen Meadowsong erscheinen. Diese bringt eine neue Storykarte, die Möglichkeit, Tiere zu halten, Weingüter und eine neue Herausforderung ins Spiel. Zudem erhalten alle Spieler kostenlos das Freibier-Update, das die Brauerei ins Spiel bringt.

Quellen und weitere Links

Werbung

#Gaming
#Roadmap
#Siedler
#Pioneers-of-Pagonia
#Strategie
#Aufbau
KOMMENTARE (2)
Back to top