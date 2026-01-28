Werbung

2004 erblickte mit Dawn of War die erste RTS-Umsetzung eines Warhammer‑40.000‑Spiels das Licht der Welt. Mittlerweile boomt alles rund um das Tabletop-Franchise. Neben einer Amazon-Serie erscheinen auch diverse Spiele rund um die düstere SciFi-Welt. Zur gamescom 2025 wurde auch überraschend ein vierter Teil der Dawn-of-War-Reihe angekündigt. Entwickelt wird dieser vom deutschen Studio King Art, das zuvor mit Iron Harvest bereits einen RTS-Titel produziert hat.

Bislang hat das Spiel noch keinen festen Release-Termin. Es soll aber noch in diesem Jahr erscheinen. Um die Vorfreude noch etwas anzufeuern, wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der eine der Fraktionen des Spiels näher präsentiert. Zu sehen sind knapp vier Minuten Gameplay mit den Orks. Neben den Standardeinheiten stehen dabei vor allem die Warlords und die Kriegsmaschinen der aggressiven Grünhäute im Fokus.

Es soll zum Launch zwei spielbare Ork-Clans geben. Die Bad Moons waren bereits in den alten Teilen vertreten und werden von ihrem Boss Gorgutz in einem gewaltigen Panzeranzug angeführt. Neu sind die Snakebites, die lieber auf aggressive Squigs als Reittiere setzen, statt auf Mechanik zu vertrauen.

Generell basteln die Orks aber gerne ihre eigenen Waffen und Fahrzeuge zusammen. Auch wenn diese im Endeffekt oft nach einem Grundschulprojekt aussehen, haben sie doch eine enorme Durchschlagskraft. Hinzu kommen Horden wütender Muskelberge, die ihre Feinde mit schlichter Masse überrennen. Zu sehen ist auch der Gorkanaut. Der gigantische Mech schwankt mit enormer Feuerkraft über das Schlachtfeld. Wer möchte, kann sich Dawn of War IV bei Steam bereits auf die Wunschliste setzen. Zuletzt ist im August 2025 eine überarbeitete Version des ersten Teils erschienen. Diese Definitive Edition von Warhammer 40.000: Dawn of War gibt es zum Preis von 28,49 Euro.