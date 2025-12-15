Werbung

Im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln wurde ein neues Dawn of War angekündigt. Die Reihe startete ursprünglich im Jahr 2004. Fortsetzungen erschienen 2009 und 2017. Seitdem hofften viele Fans auf einen weiteren Teil. Dieser soll nun unterwegs sein. Verantwortlich für die Entwicklung ist das deutsche Studio King Art, das unter anderem für Iron Harvest bekannt ist.

Im Vorfeld hatte man bereits einen neuen Story-Trailer präsentiert, der auch den Primarchen Lion el'Jonson als Teil der Handlung vorstellte. Auf Discord haben sich nun Creative Director Jan Theysen und Senior Game Designer Elliott Verbiest in einer Fragerunde zum Stand des Spiels und geplanten Features geäußert. Zuletzt hatten erste Spieltests stattgefunden, die laut den Entwicklern zeigen, dass der Titel auf einem guten Weg ist. Dennoch habe man nach den Rückmeldungen der Spieler eine Liste mit rund 200 Feature-Ideen oder Dingen, die noch verbessert werden müssen.

Als neues Feature wurden nun anpassbare Hotkeys bestätigt. Somit können Spieler das genutzte Tastatur-Layout nach eigenen Vorlieben anpassen. Mit einem Replay-System und ein Beobachtermodus werden auch Optionen ihren Weg ins Spiel finden, die eigentlich typisch für dieses Genre sind. Es kann laut Entwicklern jedoch sein, dass diese möglicherweise erst nach der Veröffentlichung hinzugefügt werden.

Für Tabletop-Spieler dürfte die Information, dass die Einheiten und das Gameplay auf der zehnten Edition von Warhammer 40.000 basieren, sehr interessant sein. Da Mitte 2026 die mittlerweile elfte Edition der Vorlage erscheinen soll, wäre es ebenfalls möglich gewesen, dass Truppen und Regeln des Spiels sich darauf beziehen. Während besonders der erste Teil der Spiele für seine Vielzahl an Mods bekannt ist, haben die Entwickler aktuell noch keine Angaben zum Modding von Teil vier gemacht. Hier wolle man zukünftig noch Neuigkeiten liefern.

Auch wenn Dawn of War IV noch keinen Release-Termin hat, können sich Interessierte den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.