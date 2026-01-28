Werbung

Remedy Entertainment ist vor allem als Entwickler von Max Payne und Alan Wake bekannt. 2019 hat das finnische Unternehmen mit Control ein Actionspiel im Universum von Alan Wake veröffentlicht, das auf ein anderes Prinzip setzt. Der Shooter ist wesentlich actionlastiger. Bei den Fans kam das Spiel durchaus gut an. Man konnte über die Plattformen hinweg mehr als fünf Millionen Exemplare verkaufen und 20 Millionen Spieler erreichen. Die Wertung auf metacritic liegt bei einem Metascore von 85. Das Spinoff FBC-Firebreak hingegen überzeugte nicht und kam lediglich auf eine Wertung von 64. Mit Control Resonant will man nun zu den Stärken der Reihe zurückkehren.

In einem aktuellen Bericht an Investoren zum Abschluss des Geschäftsjahres 2025 bestätigte das Studio, dass der Nachfolger von Control bereits zum Ende des zweiten Quartals 2026 erscheinen soll. Damit erscheint das Spiel wesentlich früher als ursprünglich angesetzt. Eigentlich war 2027 für das Release angedacht. Remedy selbst gibt in dem Bericht an, dass der Titel immens wichtig für die Investitionsstrategie des Unternehmens wird. Nicht zuletzt hätten Erfolg oder Misserfolg von Resonant starken Einfluss auf den Aktienwert des Unternehmens.

Auch zu den Verkaufsprognosen äußerte sich Remedy bereits. Hier zeigt man sich eher zurückhaltend. Für 2026 rechnet das Studio mit rund 1,8 Millionen verkauften Exemplaren, im Jahr 2027 sollen weitere 2,2 Millionen Verkäufe hinzukommen. Auch für Fans von Max Payne gab es einige Neuigkeiten.

Neben Control Resonant gab es auch ein Update zu einem weiteren großen Projekt. Das Max Payne 1 and 2 Remake soll voraussichtlich ab 2027 Einnahmen in Form von Tantiemen generieren. Somit wird auch ein Release im Laufe des Jahres 2026 nicht ausgeschlossen. Der Entwicklungsfortschritt soll darüber entscheiden. Einen festen Termin gibt es bislang nicht. Control Resonant erscheint zum Launch für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Spieler erkunden ein offenes Manhattan, das von einer paranormalen Krise überrollt wurde.