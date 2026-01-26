Werbung

Microsoft will im Jahr 2026 konsequent den Umbau von den klassischen Xbox-Exklusivtiteln hin zu einer plattformübergreifenden Veröffentlichungsstrategie verfolgen. Dabei entsteht aus Sicht vieler Spieler aber ein eher uneinheitliches Bild, da einzelne Titel zeitgleich für mehrere Systeme erscheinen, während andere zunächst auf Xbox und PC beschränkt bleiben. Beispiele dafür sind etwa das Rollenspiel Fable, das parallel für Xbox Series X und PlayStation 5 veröffentlicht wird, sowie Forza Horizon 6, das erst später für Sonys Konsole vorgesehen ist, nachdem es zuvor auf Xbox und PC gestartet ist.

Nach Angaben aus dem Umfeld der Xbox Game Studios steht hinter dieser Strategie das Ziel, eine möglichst große Spielerschaft zu erreichen. Microsoft betrachtet seine First-Party-Titel zunehmend als Plattformprodukte, deren Reichweite nicht mehr an eine bestimmte Hardware gebunden sein soll. Frühere Portierungen von Live-Service-Spielen wie Sea of Thieves hätten gezeigt, dass die Öffnung für weitere Systeme das Wachstum der Community deutlich beschleunigt. Neben wirtschaftlichen Aspekten spielt dabei die langfristige Markenpflege eine Rolle.

Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass technische und organisatorische Faktoren den Veröffentlichungszeitpunkt seinerseits maßgeblich beeinflussen. Ein paralleler Release auf Xbox Series X, PC und PlayStation 5 erfordert demnach umfangreiche Anpassungen an unterschiedliche Hardware-Architekturen, Schnittstellen und Eingabegeräte. Dazu zählen unter anderem Optimierungen für verschiedene Speicherstrukturen, die Anpassung der Grafikleistung sowie die Integration spezifischer Funktionen wie des haptischen Feedbacks des DualSense-Controllers auf der PlayStation 5.

Craig Duncan, Leiter der Xbox Game Studios, räumt dabei ein, dass diese Anforderungen die verfügbaren Ressourcen der Entwicklerteams stark beanspruchen können. Insbesondere Qualitätssicherung und plattformspezifische Optimierung seien wohl zeit- und personalintensiv. Angesichts dessen verzichtet Microsoft aktuell darauf, eine starre Vorgabe für gleichzeitige Veröffentlichungen zu setzen. Stattdessen wird für jedes Projekt individuell entschieden, ob ein zusätzlicher Plattformstart technisch und qualitativ sinnvoll umsetzbar ist.

Diese flexible Vorgehensweise soll sicherstellen, dass Spiele auf jeder Plattform den internen Qualitätsstandards entsprechen. Wenn eine Portierung mehr Entwicklungszeit benötigt, wird der Release auf der betreffenden Plattform bewusst verschoben. Spieler müssen daher auch künftig damit rechnen, dass neue Titel der Xbox Game Studios je nach technischer Komplexität und Ressourcenlage entweder zeitgleich oder zeitversetzt für verschiedene Systeme erscheinen.