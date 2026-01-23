Werbung
Im Oktober 2024 wurde Citadelum veröffentlicht. Die Städtebau-Simulation stammt von Abylight Studios und kann auf Steam bei circa 800 Reviews eine durchschnittliche Bewertung von Sehr Positiv aufweisen. Nach der Veröffentlichung auf Steam kündigt Abylight Studios die Nintendo Switch 2-Version an. Das Stadtbauspiel ist ab jetzt für die neue Konsole erhältlich. Alle neuen Funktionen der Version 2.0 namens Julius, die Maussteuerung und fünf verschiedene historische Kampagnen sind im Umfang enthalten.
In Citadelum errichten Spieler ihre Siedlung und entwickeln sie zu einer prächtigen Stadt weiter. Sie erkunden die Karte und bauen Handelsrouten auf, bilden Legionen aus und führen sie in die Schlacht. Wer sich mit den Göttern des Pantheons auseinandersetzt, erhält göttliche Gaben oder erntet ihren Zorn, je nach dem Grad der Hingabe.
Auf der Nintendo Switch 2 umfasst das Spiel fünf Kampagnen. Neben dem Aufstieg des Römischen Reiches mit Augustus warten die letzten Eroberer Britanniens, die verlorenen Adler Germaniens, die Gallischen Kriege unter Julius Caesar und der Dritte Punische Krieg. Es gibt eine neue Benutzeroberfläche und Steuerung, optimiert für Gamepad und Handheld-Modus auf der Switch. Die Maussteuerung ist ebenfalls verfügbar. Alle für den PC veröffentlichten Biome sind spielbar. Es gibt zudem einige Quality-of-Life Verbesserungen.