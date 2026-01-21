Werbung

Mit Project Blackbird wollte ZeniMax das nächste große MMO produzieren. Erscheinen sollte das Spiel unter der Führung der Xbox Studios. Große Hoffnungen setzte man in Matt Firor. Er gehörte ursprünglich zum Entwicklerteam von The Elder Scrolls Online und hatte das Studio ZeniMax Online gegründet. Die Zugehörigkeit zu Microsoft wurde dem Projekt aber schließlich zum Verhängnis.

Im Rahmen der Entlassungen bei Microsoft und anderen großen Studios wurde ein Teil der Belegschaft entlassen und das Spiel Project Blackbird wurde eingestampft. Als Reaktion darauf kündigte Firor seine Stellung und verließ das Studio. Anfang Januar verkündete er in einem Post auf Linkedin, für ihn das Ziel seiner Karriere war und er nach der Einstellung keine andere Möglichkeit sah, als zu kündigen.

Auf X wurde nun ein knapp zwei minütiges Video veröffentlicht, das geleakte Inhalte aus dem Spiel zeigt, das nun nie erscheinen wird. Da es sich bei dem Material wohl um eine technische Demonstration handelt, sind weder Gameplay noch ein User Interface zu sehen. Der Clip besteht aus einer Folge verschiedener Szenen, in denen die Spielwelt zu erkennen ist. Die Kamerafahrten präsentieren eine Cyberpunk-Stadt. Gigantische Hochhäuser und etliche Neonschilder runden den Look ab. Die Häuserschluchten sind endlos und zwischen den Gebäuden bewegt sich eine Schwebebahn. Auch einige der außerirdischen Bewohner sind zu sehen.

Project Blackbird sollte ein futuristischer Loot-Shooter mit MMORPG-Mechaniken werden. Laut Aussagen ehemaliger Entwickler war das Spiel mehrere Jahre in der Entwicklung und Xbox Chef Phil Spencer hatte es persönlich gespielt und für gut befunden. Retten konnte dies den Titel offensichtlich nicht. Bei den laufenden Projekten von ZeniMax Online wird nun nur noch The Elder Scrolls Online aufgeführt. Das Unternehmen schreibt zwar Entwickler-Stellen aus, diese sollen sich aber mit dem bestehenden MMORPG befassen.