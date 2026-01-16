Werbung

Amazon baut das Fallout-Universum nach dem Erfolg der Live-Action-Serie weiter aus und hat mit Fallout Shelter nun eine Reality-Show offiziell bestätigt. Das Format überträgt dabei zentrale Elemente der Spielereihe in ein nicht-fiktionales Setting und setzt auf reale Teilnehmer, die für mehrere Wochen in einen eigens errichteten, unterirdischen Vault einziehen. Die Serie soll exklusiv bei Amazon Prime Video erscheinen und zehn Episoden umfassen.

Inhaltlich orientiert sich Fallout Shelter am gleichnamigen Mobile-Spiel aus dem Jahr 2015 sowie am grundlegenden Rollenspielsystem der Hauptreihe. Die Teilnehmer, im Casting-Aufruf als "Dwellers" bezeichnet, leben gemeinsam in einem abgeschotteten Bunker und treten in verschiedenen Prüfungen gegeneinander an. Diese Herausforderungen basieren auf den sieben bekannten Attributen des S.P.E.C.I.A.L.-Systems: Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility und Luck. Die Aufgaben sollen sowohl physische als auch mentale Fähigkeiten abfragen und durch Zufallselemente ergänzt werden.

Technisch und strukturell ist das Format als Wettbewerb mit fortlaufender Eliminierung angelegt. Neben klar definierten Disziplinen spielen soziale Dynamiken eine zentrale Rolle. Laut Produktionsbeschreibung stehen strategische Entscheidungen, Gruppendruck, Popularität und moralische Konflikte im Vordergrund. Damit orientiert sich die Show weniger an klassischen Spielshows, sondern stärker an psychologisch geprägten Reality-Formaten mit langfristigen Interaktionen zwischen den Teilnehmern.

Produziert wird Fallout Shelter von Studio Lambert, das bereits Erfahrung mit großformatigen Reality-Produktionen wie Squid Game: The Challenge und The Traitors gesammelt hat. Das Set-Design soll die typische Vault-Tec-Ästhetik aufgreifen und funktional umsetzen. Ob ikonische Requisiten wie Pip-Boys oder bekannte Kreaturen aus dem Fallout-Universum integriert werden, ist bislang offen. Denkbar sind sowohl praktische Effekte als auch computergestützte Erweiterungen, um die Umgebung visuell an die Spiele und die Serie anzunähern.

Die Bewerbungsphase für die Teilnahme läuft noch bis Mitte Februar 2026. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 21 Jahren sowie ein gültiger Reisepass, da internationale Dreharbeiten vorgesehen sind. Die Aufzeichnungen sind derzeit für einen Zeitraum von etwa drei Wochen im Juni 2026 geplant. Ein konkreter Starttermin für die Ausstrahlung wurde noch nicht genannt.