Die postapokalyptische Serie Fallout wird fortgesetzt und hat bereits vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel grünes Licht für eine dritte erhalten. Die zweite Staffel soll laut einem ersten Teaser im Dezember 2025 auf Prime Video starten und führt die Zuschauer auf eine Reise durch die Mojave-Wüste bis in die berüchtigte Stadt New Vegas. Der kurze Clip zeigt die Hauptfiguren Lucy MacLean und den Ghoul unterwegs in dieser neuen Umgebung, wobei eine Verbindung zur Spielvorlage Fallout: New Vegas angedeutet wird, ohne dabei konkrete Inhalte zu zeigen.

Amazon MGM Studios bestätigte zudem die Verlängerung der Serie während der Upfront-Präsentation in New York. Die Entscheidung dürfte wenig überraschen, denn die erste Staffel kam sehr gut an, hat weltweit über 100 Millionen Zuschauer erreicht und zählt laut Amazon zu den drei erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes Prime Video. Die Geschichte der Serie basiert lose auf dem gleichnamigen Rollenspiel-Franchise von Bethesda und verfolgt den Weg von Lucy MacLean, gespielt von Ella Purnell, die nach einem Atomkrieg ihre geschützte Heimat im Bunker verlässt und sich in der zerstörten Welt zurechtfinden muss. An ihrer Seite steht der von Walton Goggins verkörperte Kopfgeldjäger The Ghoul sowie Maximus, ein abtrünniges Mitglied der Stählerne Bruderschaft, gespielt von Aaron Moten.

Die kommende zweite Staffel knüpft dabei direkt an das Finale der ersten an und könnte mit New Vegas einen der ikonischsten Schauplätze der Spielreihe aufgreifen. In der Spielvorlage ist die Stadt bekannt für ihre rivalisierenden Fraktionen, gefährlichen politischen Spannungen und die mysteriöse Figur Mr. House. Ob diese Elemente in der Serie umgesetzt werden, ist bislang offen, zumal sich die Produktion Freiheiten in der Erzählweise nimmt.

Aaron Moten erklärte in einem Interview, dass die Macher der Serie die Handlung auf bis zu sechs Staffeln ausgelegt haben. Damit ist die Grundlage geschaffen, um auch in Zukunft weitere zentrale Orte und Geschichten aus dem Fallout-Universum filmisch umzusetzen. Die frühe Verlängerung durch Amazon sichert der Serie nicht nur ihre Fortsetzung, sondern unterstreicht auch das starke Vertrauen in die Reichweite und Relevanz der Marke.