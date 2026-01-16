Werbung

27 Jahre nach dem Start der Reihe soll im nächsten Monat ein neues Disciples erscheinen. Entwickelt wird das Spiel mit dem Namen Disciples: Domination von Artefacts Studio. Als Publisher fungiert Kalypso Media. Seit heute kann der Titel vorbestellt werden. Disciples: Domination wird als Standard- für 49,99 Euro und als Deluxe-Edition für 59,99 Euro erhältlich sein. Alle Vorbesteller erhalten zusätzlich das Corruption-Skin-Pack.

Die Deluxe-Edition bietet einige digitale Bonus-Inhalte. Dazu gehören zwei Waffen-Skins. Mit dem vielsagenden Namen Hoffnung gibt es Avyannas zum Schutz Nevendaars geschmiedete Klinge, sowie Authorität, ein Stab als Symbol der Königinnenherrschaft. Das Sovereign’s Pack ist ebenfalls in dieser Edition enthalten. Es beinhaltet Outfits für Avyanna, ihre Gefährten und ihr Reittier. Zusätzlich enthält die Deluxe-Edition ein Ressourcen-Paket und ein digitales Kompendium, das Spieler noch tiefer in die düstere Atmosphäre Nevendaars eintauchen lässt. Hinzu kommt der digitale Soundtrack.

Vorbesteller der Disciples: Domination – Deluxe Edition erhalten Early Access. Dieser ist exklusiv bei Vorbestellung auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und in der Xbox App auf PC verfügbar. Käufer bei Steam und Epic Games müssen sich bis zum Release am 12. Februar 2026 gedulden.

In der Story stehen Avyanna und ihre Geschichte von Macht, Verrat und Opferbereitschaft im Mittelpunkt. Von der Hauptstadt Yllian aus regieren Spieler ihr Reich und rekrutieren ihre Armee. Hier berät man sich mit seinen Gefährten und fällt Entscheidungen, die das Ansehen bei den Fraktionen von Nevendaar beeinflussen und die Spielwelt verändern. Die Kämpfe im Spiel laufen rundenbasiert ab. Es gibt neue Skills, Fraktions-Fertigkeiten und daraus entstehende Synergien. Es lassen sich Einheiten aus fünf verschiedenen Fraktionen rekrutieren. Die Welt von Nevendaar lässt sich in Echtzeit bereisen.