Wenn es um rundenbasierte Strategiespiele geht, denken viele Fans als erstes an Heroes of Might and Magic. Die Spielreihe ist bereits 1995 gestartet. Nur vier Jahre später startete mit Disciples jedoch ein Konkurrenzprodukt. Auf Disciples: Sacred Lands von 1999 folgte 2002 Dark Prophecy, 2009 Renaissance und schließlich Liberation im Jahr 2021. Die Entwickler haben nun einen fünften Teil der Serie angekündigt.

Erscheinen soll Disciples: Domination im Jahr 2026. Als Publisher fungiert Kalypso Media. Geplant ist ein Release auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Domination soll in direktem Zusammenhang mit Liberation stehen und den zweiten Teil einer verbundenen Trilogie darstellen. Die Disciples-Spiele bieten eine wesentlich düsterere Alternative zur bunten Fantasy-Welt von Heroes of Might and Magic.

Die Story setzt 15 Jahre nachdem das Land Nevendaar von den Göttern befreit wurde. Spieler übernehmen die Rolle von Königin Avyanna, die ihr zerfallendes Königreich vor dem Untergang retten muss. Sie wird von Visionen heimgesucht und muss Intrigen gegen ihre Herrschaft aufdecken.

Von der Hauptstadt Yllian aus ziehen Spieler über die Karte, um eine Armee aufzubauen und neue Gefährten zu finden. Die rundenbasierten Kämpfe wurden überarbeitet. Neben neuen Skills stehen nun auch Fraktions-Fertigkeiten und Synergien zur Verfügung. Auf der Karte stehen sich fünf Fraktionen gegenüber. Aus diesen können die Armeen der Spieler rekrutiert werden. Neu sind zudem die Bergclans. Die Zwerge stehen dem Königreich zunächst neutral gegenüber. Die Handlungen der Spieler entscheiden darüber, ob sie sich gegen sie wenden oder wertvolle Verbündete werden.

Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Wer sich das Spiel jedoch schon auf die Wunschliste setzen will, kann dies auf der Steam-Seite von Disciples: Domination tun.