Werbung

Eidos Montreal arbeitet offenbar an einem bislang unangekündigten Großprojekt, das intern als besonders hochbudgetiert eingestuft wird. Hinweise darauf liefert das LinkedIn-Profil eines ehemaligen Mitarbeiters, aus dem hervorgeht, dass das Studio an einem sogenannten AAAA-Titel arbeitet. Offiziell bestätigt ist das Projekt bislang nicht, doch mehrere Indizien deuten auf eine langfristig angelegte Produktion mit hohem technischem Anspruch hin.

Das kanadische Studio ist vor allem für die Deus-Ex-Reihe bekannt und war zudem federführend für Shadow of the Tomb Raider verantwortlich. Zuletzt veröffentlichte Eidos Montreal im Jahr 2021 Marvel’s Guardians of the Galaxy. In den vergangenen Jahren stand das Studio jedoch eher wegen struktureller Veränderungen im Fokus, darunter die Übernahme durch die Embracer Group, Stellenabbau sowie Berichte über eingestellte Projekte wie ein neues Deus Ex oder ein Reboot von Legacy of Kain.

Der aktuelle Leak geht dabei auf das Profil von Derian McCrea zurück, der zwischen Juni und August 2025 als Senior Environment Artist bei Eidos Montreal tätig war. Laut seiner Beschreibung arbeitete er in diesem Zeitraum an einem unangekündigten AAAA-Projekt auf Basis der Unreal Engine 5. Brancheninsider Tom Henderson bringt das Projekt mit dem internen Codenamen "P11" in Verbindung. Demnach soll sich das Spiel bereits seit 2019 in Entwicklung befinden, wobei das Kernteam maßgeblich aus Entwicklern von Shadow of the Tomb Raider besteht. Berichten zufolge sollen bereits Hunderte Millionen Dollar in die Produktion geflossen sein.

Inhaltlich soll es sich wohl um ein Open-World-Action-Adventure in der Third-Person-Perspektive handeln. Obwohl eine neue Marke geplant ist, wird von spielerischen und visuellen Parallelen zu Ubisofts eingestelltem Titel WiLD gesprochen. Dies könnte auf eine Spielwelt hindeuten, in der natürliche Umgebungen, offene Areale und möglicherweise systemische Interaktionen mit Flora und Fauna eine zentrale Rolle spielen.

Insiderangaben zufolge befindet sich das Projekt bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase, möglicherweise sogar in einer Beta-Version. Eine offizielle Vorstellung könnte daher zeitnah erfolgen, unter Umständen noch im Laufe des Jahres 2026.