Werbung
Im Sommer 2025 haben die Macher von Hitman, IO Interactive, ihr nächstes Projekt vorgestellt. Wir konnten bereits während der gamescom einen ersten Blick auf 007 First Light werfen. Im September erhielt das Spiel dann sogar seinen eigenen Showcase. Nun haben sich die Entwickler mit neuen Informationen zurückgemeldet.
IO Interactive und Amazon MGM Studios haben offiziell eine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt gegeben. Ziel ist es laut dem Unternehmen, für 007 First Light ein technisch besonders starkes PC-Erlebnis zu liefern. Parallel dazu wurden auch die vollständigen PC-Systemanforderungen veröffentlicht. Der Action-Titel erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 sowie PC und ist ab sofort vorbestellbar.
Dank der Kooperation unterstützt 007 First Light DLSS 4 inklusive Multi Frame Generation. Ziel ist es, eine höhere Bildrate bei gleichzeitig verbesserter Bildqualität zu bieten. Dadurch sollen insbesondere die filmisch inszenierten Set-Pieces und Action-Sequenzen des Spiels zur Geltung kommen. So will man ein PC-Erlebnis schaffen, das dem Anspruch der Bond-Marke gerecht wird. Für 007 First Light wurde die hauseigene Glacier-Engine deutlich erweitert. Der Fokus lag auf lebendigeren Umgebungen, verbesserten Charakterdarstellungen und einem insgesamt flüssigeren Spielerlebnis.
Offizielle PC-Systemanforderungen:
Minimum (1080p / 30 FPS):
- CPU: Intel Core i5-9500K oder AMD Ryzen 5 3500
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon RX 5700 (oder vergleichbare Intel-GPU)
- RAM: 16 GB
- VRAM: 8 GB
- Speicherplatz: mindestens 80 GB
- OS: Windows 10/11 (64 Bit)
Empfohlen (1080p / 60 FPS):
- CPU: Intel Core i5-13500 oder AMD Ryzen 5 7600
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 6700 XT (oder vergleichbare Intel-GPU)
- RAM: 32 GB
- VRAM: 12 GB
- Speicherplatz: mindestens 80 GB
- OS: Windows 10/11 (64 Bit)