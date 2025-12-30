Werbung

Aktuell warten viele Fans von Stranger Things auf die Ausstrahlung des Serienfinales am 31. Dezember 2025. Gestartet ist die SciFi-Mystery-Serie schon 2016 und nach fünf Staffeln soll sie nun ihr Ende finden. Zur Feier erscheint nun ein Stranger Things DLC in Minecraft. Mit den neuen Inhalten hält die Kultserie Einzug in den Minecraft Marketplace. Entwickelt wurde die Erweiterung von Blockception, die sich auf Inhalte für den Minecraft Marketplace spezialisiert haben.

Spieler erwartet ein umfangreiches Open-World-Abenteuer, das alle vier bisherigen Staffeln von Stranger Things aufgreift. Jede Staffel erhält ihre eigene Quest. Die Reise beginnt im Hawkins der 1980er-Jahre. Natürlich inklusive Walkie-Talkies, Spielhallen und Eisdielen. Von dort aus führt der DLC immer tiefer in die düsteren Geheimnisse der Kleinstadt. Natürlich darf auch ein Abstecher in die unheimliche Schattenwelt nicht fehlen, wo Demogorgons, der Mindflayer und Vecna lauern.

Ikonische Schauplätze wie der Mirkwood Forest, Starcourt Mall oder das russische Labor warten auf Erkundung. Es gilt Rätsel zu lösen, Hinweise zu sammeln und sich schließlich Bosskämpfen zu stellen. Mit jedem abgeschlossenen Abschnitt entwickelt sich Hawkins weiter und man schaltet neue Quests sowie Areale frei. Die Inhalte sind sowohl allein als auch im Multiplayer verfügbar.

Ein besonderes Highlight ist die große Charakterauswahl. Spieler können unter anderem in die Rolle von Eleven schlüpfen und ihre telekinetischen Fähigkeiten einsetzen, als Eddie eine D&D-Kampagne anführen, mit Suzie Codes knacken oder sogar Vecnas finstere Kräfte nutzen. Der Charakterwechsel ist jederzeit möglich und eröffnet neue Lösungswege für Quests und Kämpfe.

Zum Start gibt es außerdem ein kostenloses Hellfire-Club-T-Shirt für den Charakter-Editor. Einschränkungen gibt es allerdings auch. Der Stranger-Things-DLC erscheint vorerst nicht für Nintendo Switch. Auf mobilen Geräten werden mindestens sechs GB RAM benötigt. Wer Hawkins neu erleben will, findet den DLC ab sofort im Minecraft Marketplace.