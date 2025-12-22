Werbung

Im April 2005 erschien Guild Wars. Das Online-Rollenspiel von ArenaNet hat bis heute eine treue Fangemeinde. Entsprechend wurde schon 2012 ein zweiter Teil veröffentlicht, der bis heute Spieler anzieht. Am 03. Dezember 2025 erschien nun ohne große Vorankündigung eine komplett überarbeitete Version des ersten Teils.

Unter dem Namen Guild Wars Reforged tritt der Titel nun mit voller Steam-Deck-Verifizierung und weiteren Features auf. Im Paket enthalten sind auch drei der ursprünglichen Kampagnen. Prophecies, Factions und Nightfall sind hier in einem Bündel zusammengefasst. Die zusätzliche Erweiterung Eye of the North muss getrennt erworben werden. Alte Accounts bleiben bestehen und Spieler, die dem Spiel seit 20 Jahren treu geblieben sind, können die neue Version ohne Mehrkosten spielen. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass wir zum Zeitpunkt des Artikels noch Probleme haben, uns mit unserem Original-Account von 2005 einzuloggen.

Am 18. Dezember erschien nun das erste große Update für das Spiel, das noch weitere Neuerungen bringen soll. Dazu zählen gleich zwei neue Spielmodi. Der Reforged-Modus richtet sich an Anfänger und bietet Spielern auf Wunsch fünf Prozent mehr Erfahrung und Gold in der Prophecies-Kampagne. Zudem sind Gegner schwächer und Helfer wesentlich stärker. Wer sich dafür entscheidet, erhält ein Abzeichen, das im Spiel sichtbar ist. Bei Multiplayer-Gruppen müssen alle Spieler im Reforged-Modus sein, um die Inhalte und Balance-Änderungen des Reforged-Modus zu erleben. Gemischte Gruppen sehen die Standardinhalte. Da es sich um eine Alpha-Funktion handelt, ist sie bislang nur auf Englisch verfügbar.

Das komplette Gegenteil bietet der neue Dhuums-Covenant-Modus. Dieser ist auch noch experimentell und befindet sich jetzt in der Beta. Er kann ebenfalls während der Charaktererstellung aktiviert werden. Auch diese Charaktere erhalten ein Abzeichen, das im Spiel sichtbar ist. Wenn dein Charakter stirbt, verliert er das Abzeichen dauerhaft. Man kann den Charakter aber weiterhin spielen. Es handelt sich um eine Art Permadeath-Lite. Auch diese Funktion ist aktuell nur auf Englisch verfügbar. Die kompletten Änderungen finden sich im Blog-Post. Guild Wars Reforged ist auf Steam zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Wer den Titel zuvor im ArenaNet-Launcher oder bei Steam schon gekauft hat, kann die überarbeitete Version im entsprechenden Launcher kostenlos spielen.