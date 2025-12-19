Werbung

Während zuletzt wieder einige Spiele kurzfristig verschoben wurden, haben die Entwickler von Reanimal bestätigt, dass man den angedachten Release halten kann. So hat Publisher THQ nordic in einem Post auf Bluesky bestätigt, dass die Tarsier Studios mit ihrem neuesten Spiel gerade den Gold-Status erreicht haben. Zudem haben sie den Release am 13. Februar 2026 noch einmal bestätigt. Auch Vorbestellungen sind ab jetzt möglich.

Wer sich das Spiel sichern möchte, kann es nun also zum Preis von 39,99 Euro vorbestellen. Erscheinen soll ReAnimal auf playstation, Xbox und Steam. Vorbesteller erhalten dabei den Foxhead und Muttonhead DLC kostenlos. Wer sich die Digital Deluxe Edition zulegen möchte, erhält bis zum Release noch einen Rabatt von 10 Prozent, wodurch das Spiel von 59,99 Euro auf 53,99 Euro reduziert ist. In dieser Edition sind die beiden Masken ebenfalls enthalten. Hinzu kommt noch der Season Pass, der drei DLC-Episoden umfassen soll.

ReAnimal stammt von den Entwicklern der ursprünglichen Littler Nightmares Spiele. Diese waren am neuesten Teil, der kürzlich erschienen ist, allerdings nicht mehr beteiligt. Stattdessen melden sie sich mit ihrem eigenen Projekt zurück. Wir konnten den Koop-Horror-Titel auf der gamescom bereits kurz ausprobieren.

Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von zwei Waisen-Geschwistern, die ihre verschollenen Freunde retten wollen. Da ein Teil der Handlung auf einer Insel spielt, müssen Rätsel nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser gelöst werden. Der Stil des Spiels setzt auf Verstecken und Rätseln statt auf Kämpfe. Riesige Monster jagen die Spieler durch albtraumhafte Landschaften. Das Spiel ist auch alleine spielbar. Die zweite Figur wird dann von der KI gesteuert. Wer sich schon vor dem Release einen Eindruck von dem Spiel verschaffen will, kann auf Steam eine Demo herunterladen.