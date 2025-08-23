Werbung

Die gamescom in Köln findet noch bis inklusive Sonntag statt. Vor Ort zeigen Publisher aus aller Welt ihre neuesten Kreationen. Darunter der Horror-Titel Little Nightmares 3. Das Spiel kommt von Publisher Bandai Namco und setzt die Horror-Reihe fort. Der neueste Teil wird allerdings von Supermassive Games produziert. Zuvor kamen die Spiele von Tarsier Studios. Nach einem Zerwürfnis mit Bandai Namco haben diese allerdings zu THQ Nordic gewechselt.

Unter einem neuen Namen haben sie dort allerdings ihr Spielkonzept weiterentwickelt. ReAnimal wird der neue Titel der Original-Schöpfer. Das Spiel kann ebenfalls vor Ort auf der Gamescom angespielt werden. Tarsier Studios wollen damit in direkte Konkurrenz zu ihrem ehemaligen Produkt treten. Look und Setting zeigen den unverwechselbaren Eindruck von Little Nightmares. Wir haben am Stand von ReAnimal einen Blick auf eine erste spielbare Demo geworfen.

Wichtig ist, dass wir in diesem Spiel immer zu zweit unterwegs sind. Es geht um ein Geschwisterpaar, das entweder von zwei Spielern oder einem Spieler und der KI übernommen wird. Die zwei Waisenkinder suchen in einem wahr gewordenen Albtraum nach ihren verschwundenen Freunden. Dazu begeben sie sich in verfallene Gebäude und verlassene Bahnstation auf einer schaurigen Insel. Verschiedene Monster jagen uns dabei, während wir allerlei Rätsel lösen, um im Spiel voranzuschreiten.

Um eine möglichst bedrückende und düstere Atmosphäre zu schaffen, haben die Entwickler hier unter anderem die Schrecken des Zweiten Weltkriegs als Vorlage genutzt. Schon in der Demo begeben wir uns in eine verlassene Bahnstation, vor welcher überall zurückgelassene Koffer herumliegen. Dem Spieler kommt dabei unweigerlich das Bild von Auschwitz in den Kopf.

ReAnimal hat noch keinen festen Release Termin. Es kann auf Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Die Konkurrenz wird Little Nightmares 3 am 10. Oktober 2025 veröffentlichen.