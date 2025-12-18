Werbung

Mit dem Warhammer-Franchise boomt aktuell ein Tabletop-Spiel auf vielen anderen Plattformen. Neben einer Amazon-Serie, die gerade gedreht wird, gibt es etliche Spiele-Umsetzungen. Zu den diesjährigen Game Awards wurde gerade erst Total War: Warhammer 40.000 angekündigt. Doch auch ein anderes Franchise hat schon vor einigen Jahren den Weg vom Miniaturenspiel zum Videospiel geschafft. Mit Tainted Grail: The Fall of Avalon hat bereits die zweite Umsetzung der Marke im Mai den Early Access verlassen.

Das Spiel erfreut sich durchaus guter Bewertungen und steht bei Steam auf der durchschnittlichen Wertung "Sehr Positiv". Auch auf metacritic erhielt das Spiel einen Metascore von 80 und einen User Score von 7,6. Auf diesem Erfolg soll nun die erste große Erweiterung aufbauen. Diese erschien am 15. Dezember 2025 unter dem Namen Sanctuary of Sarras auf Steam.

Auf den ersten Blick erinnert die neue Geschichte etwas an Atlantis. Das Reich von Sarras ist vor 600 Jahren untergegangen und seither von Mythen umwoben. Durch ein Tor zur Vergangenheit erhalten die Spieler nun die Möglichkeit zu erfahren, was damals mit den Rebellen geschah, die gegen König Artus aufbegehrten. Insgesamt sollen sich rund 15 Stunden neuer Inhalte hinter dem Add-on verbergen. Mehr als 20 neue Dungeons und über 100 Ausrüstungsgegenstände warten auf Entdeckung. Natürlich gibt es auch neue Gegner und Bosse zu erledigen.

Unter Wasser gibt es heilige Schreine, die drei komplett neue Talentbäume gewähren. Spieler können zu jeder Zeit wählen, welcher Baum gerade aktiv ist und per Klick schnell umschalten. Das Add-on alleine ist zum Preis von 14,79 Euro erhältlich. Wer das Hauptspiel noch nicht besitzt, kann sich das Adventurepack für 45,58 Euro zulegen. Dieses umfasst beides. In der Excalibur Edition für 52,56 Euro gibt es zudem das Supporters Pack dazu. Darin enthalten sind der Soundtrack, ein digitales Artbook und ein Rüstungsset.