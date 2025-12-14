Werbung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die jährlichen Game Awards verliehen. Die Show von Geoff Keighley fand vor Ort im Peacock Theater in Los Angeles statt. Von dort wurde sie online in alle Welt übertragen. Dieses Jahr erstmalig sogar über Amazon Prime. Hinzu kamen die üblichen Streams über Youtube und Twitch. In ganzen 30 Kategorien wurden Preise verliehen. Zudem gab es etliche große Ankündigungen und Neuigkeiten bezüglich kommender Spiele.

Für Resident Evil Fans gab es gute Neuigkeiten: Auch wenn das neue Resident Evil Requiem bereits angekündigt war, wurde nun auch Leon Kennedy als zweiter spielbarer Charakter bestätigt. Das Spiel erscheint am 27. Februar 2026. Wir konnten im Umfeld der gamescom bei einem NVIDIA-Besuch bereits einen Blick auf das Spiel werfen. Bei diesem Termin konnten wir auch Pragmata testen. Das SciFi-Abenteuer hat nun mit dem 26. April 2026 einen offiziellen Release-Termin erhalten. Zwei Tage später erhält Diablo IV mit Lord of Hatred das zweite Addon. Der Paladin als Klasse ist für Vorbesteller bereits jetzt schon spielbar.

Es wurden aber auch etliche Spiele komplett neu angekündigt. Allen voran gleich zwei neue Tomb-Raider-Titel. So soll 2026 mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis ein Remake von Teil eins erscheinen. 2027 kommt mit Tomb Raider Catalyst dann ein ganz neuer Teil. Auch Control wird mit Resonant im nächsten Jahr fortgesetzt. Dies gab Remedy bekannt. Das Star-Wars-Franchise erhält ebenfalls Zuwachs. Hier stehen ebenfalls zwei Spiele an. Galactic Racer erscheint 2026. Die wahre Überraschung war aber die Präsentation von Star Wars: Fate of the Old Republic. Das Action-RPG hat allerdings keinen Release-Zeitraum.

Ein Klassiker findet 2027 seinen Weg zurück auf den Bildschirm. Dann erscheint Mega Man Dual Override als Sidescroller. Düster wird es in Divinity. Das neue Spiel von Larian hatte im Vorfeld der Show bereits mit einer großen Werbeaktion um eine mysteriöse Statue in der Wüste auf sich aufmerksam gemacht. Der brutale Trailer präsentierte das Spiel, stellte jedoch ebenfalls keinen Release-Zeitraum vor. Horror-Fans haben zudem eine Ankündigung von Forest 3 erhalten, die allerdings noch nicht wirklich viele Informationen zum Spiel preisgibt.

Natürlich gab es auch für Warhammer-Fans wieder neues Material. Ein neues Total War soll erscheinen und die Handlung dieses Mal ins beliebte 40.000-Universum bringen. In der Vergangenheit sind bereits drei Total War Teile erschienen, die die Fantasy-Welt von Warhammer als Setting boten. Weniger überwältigt waren viele Zuschauer von der Wahl des Spiels, das den Abend abschließen sollte. Hier wurde Highguard präsentiert. Ein Free2Play Hero-Shooter für PC.

Klarer Gesamtsieger des Abends ist Clair Obscur: Expedition 33. Das französische JRPG konnte ganze neun Kategorien für sich beanspruchen. Darunter der Titel Game of the Year. Die Übersicht zeigt alle Sieger des Abends:



Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33

Best Game Direction: Clair Obscur: Expedition 33

Best Adaptation: The Last of Us: Season 2

Best Narrative: Clair Obscur: Expedition 33

Best Art Direction: Clair Obscur: Expedition 33

Best Score & Music: Clair Obscur: Expedition 33

Best Audio Design: Battlefield 6

Best Performance: Jennifer English – Expedition 33

Innovation in Accessibility: Doom: The Dark Ages

Games for Impact: South of Midnight

Best Ongoing Game: No Man’s Sky

Best Community Support: Baldur’s Gate 3

Best Independent Game: Clair Obscur: Expedition 33

Best Debut Indie Game: Clair Obscur: Expedition 33

Best Mobile Game: Umamusume: Pretty Derby

Best VR/AR Game: The Midnight Walk

Best Action Game: Hades 2

Best Action Adventure: Hollow Knight: Silksong

Best RPG: Clair Obscur: Expedition 33

Best Fighting Game: Fatal Fury: City of the Wolves

Best Family Game: Donkey Kong Bananza

Best Sim/Strategy Game: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Best Sports/Racing: Mario Kart World

Best Multiplayer: Arc Raiders

Most Anticipated Game: Grand Theft Auto 6

Content Creator of the Year: MoistCr1TiKaL

Best Esports Game: Counter-Strike 2

Best Esports Athlete: Chovy

Best Esports Team: Team Vitality – Counter-Strike 2

Players’ Voice: Wuthering Waves