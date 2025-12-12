Werbung

Ganze fünf Jahre ist es schon her, dass CD Projekt Red Cyberpunk 2077 veröffentlicht hat. Während der Titel einen eher unschönen Start mit vielen Bugs und Performance-Problemen hatte, hat sich das Spiel über die Jahre hin verbessert. Mittlerweile kommt der Titel in der Ultimate Edition auf einen Metascore von 85 und einen User Score von 8,7. Zur Feier des Jubiläums hat CD Projekt Red nun einige Neuigkeiten verkündet.

Sogar einen eigenen Trailer speziell zum Jubiläum hat man produziert. Darin haben neben dem Handlungsort Night City auch noch einmal einige der Hauptfiguren einen kurzen Auftritt und die Entwickler bedanken sich bei den Fans. Für begrenzte Zeit ist die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition außerdem bis zu 65 Prozent reduziert. Abhängig von der Plattform. Auf Steam ist sie um acht Prozent auf 82,78 Euro reduziert.

CD PROJEKT RED veröffentlichte in Partnerschaft mit WeirdCo einen weiteren Trailer, der das Cyberpunk Trading Card Game ankündigt. Für 2026 ist eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter geplant. Cyberpunk TCG lässt Spieler die ultimative Edgerunner-Crew mit Charakteren aus dem gesamten Franchise zusammenstellen. Spieler können außerdem ab sofort ein vollständiges Tarot-Deck bestellen, basierend auf den Tarotkarten aus Cyberpunk 2077. Entstanden ist dies in Partnerschaft mit Dark Horse und Panini. Parallel zum physischen Tarot-Deck ist nun auch ein Online-Portal namens Tarot With Misty zugänglich.

Im Rahmen des Jubiläums wurden außerdem eine Reihe neuer Partnerschaften und Produkte angekündigt. Vorbestellbar ist beispielsweise das Cyberpunk 2077 5th Anniversary Collector’s Set. Präsentiert in einem Steelcase enthält es eine leuchtende Replik des Relic-Biochips aus dem Spiel, einen USB-Stick mit dem Spiel-Soundtrack, drei holografische Tarotkarten und zwei Pins. Das Collector’s Set ist im CD Projekt Red Gear Store erhältlich. In Partnerschaft mit Corsair wurden außerdem Tastatur, Maus und Mauspad der Arasaka Edition zur Vorbestellung verfügbar gemacht. CD Projekt Red hat sich außerdem mit Viture zusammengeschlossen, um die limitierte Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses zu entwickeln.