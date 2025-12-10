Werbung

Im Oktober erschien Battlefield 6. Kurz nachdem wir die Singleplayer-Kampagne angespielt hatten, startete die erste Season mit neuen Inhalten. EA brachte hier eine neue Map, neue Waffen und einen ganz neuen Spielmodus ins Spiel. Ein neues großes Update soll die noch laufende Season auf die weihnachtliche Jahreszeit einstimmen. Das Update Winter Offensive bringt Battlefield 6 damit auf Version 1.1.3.0.

Abhängig von der gewählten Plattform wird unterschiedlich viel Speicher benötigt. Während auf der Playstation 5 lediglich 5,6 Gigabyte anfallen, müssen Xbox Series X Besitzer ganze 12 freiräumen. Den größten Speicherhunger hat der Titel mit 12,3 Gigabyte Platzbedarf auf dem PC.

Inhaltlich kommt eine neue Variante von Empire State auf die Fans zu. Die Karte ist nun zugeschneit und kann im ebenfalls neuen Ice Lock Modus gespielt werden. Dieser ist zeitlich begrenzt und kann in Domination, Conquest und Gauntlet aktiviert werden. Wie lange genau der Modus verfügbar sein wird, ist noch unklar. Wird Ice Lock gespielt, gibt es für die Spieler eine Freeze-Mechanik. Wer sich zu lange in der Kälte aufhält, nimmt Schaden. So werden Squads gezwungen, beim Vorrücken auf ihre Umgebung zu achten und sichere Zonen zu nutzen. Hinzu kommen die üblichen Bugfixes und Balancing-Korrekturen. Eine ganze Liste der Änderungen findet sich in den ausführlichen Changenotes.