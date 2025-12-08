Werbung

Mit GTA Online ging die Multiplayer-Version von GTA V schon 2013 an den Start. Seither wird das Spiel regelmäßig mit großen und kleinen Updates und neuen Inhalten versorgt. Nun hat Rockstar Games das nächste große Update angekündigt. Unter dem Namen "A Safehouse in the Hills" erscheint dieses am 10. Dezember 2025 gleichzeitig für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Wie der Name vermuten lässt, bringt es erstmals Luxusanwesen in den exklusivsten Hügeln von Los Santos ins Spiel.

Spieler, die sich die nötigen Mittel erspielt haben, dürfen sich mit einem prachtvollen Anwesen von Prix Luxury Real Estate belohnen. Die Villen bieten riesige Außenbereiche, edel gestaltete Innenräume, einen KI-Assistenten, Trophäenzimmer, einen privaten Friseursalon und Tierunterkünfte. Was natürlich ebenfalls nicht fehlen darf, ist eine große, gut ausgeleuchtete Garage. Wer noch weiter aufrüsten will, kann dafür zusätzliche Premium-Upgrades erwerben. Dazu zählen etwa ein Auto-Podium im Innenbereich, eine Waffenkammer oder eine hauseigene Fahrzeugwerkstatt. Auch geschäftliche Vorteile wie schnellere Produktionsgeschwindigkeiten und optionaler Privat-Sicherheitsdienst sind verfügbar.

Das Update bringt allerdings auch neue Story-Missionen, die keinen Villenkauf voraussetzen, sowie zahlreiche neue Fahrzeuge. Einige Modelle sind mit Hao’s Special Works kompatibel. Zudem kommen Features wie eine erweiterte Kompatibilität für Lenkraketen-Störsender, neue Polizeiwagen und Drift-Fahrzeuge, frische Free-Mode-Events und zahlreiche weitere Quality-of-Life-Verbesserungen.

Mit dem neuen Mission-Creator können Spieler eigene Missionen samt KI-Akteuren, Zielen und Mechaniken erstellen. Diese können anschließend veröffentlicht werden. GTA+-Mitglieder dürfen eine Woche früher den neuen Supersportwagen Vapid FMJ MK V fahren. Die Mitgliedschaft schaltet außerdem Extra-Perks für Villenbesitzer und eine neue Funktion in der Vinewood-Club-App frei. Bis zum 7. Dezember 2025 können Spieler noch bis zu 3.000.000 GTA$ zusätzlich verdienen. Dazu müssen sie drei neue Einträge-Missionen abschließen. Als Belohnung gibt es 2.000.000 GTA$ Rabatt auf alle Prix-Luxusvillen und einen Bonus von 1.000.000 GTA$ am 10. Dezember. Den schwarzer Rockstar-Collegepullover gibt es obendrauf.

Die vollständigen Patch-Notes finden sich auf der offiziellen Webseite.