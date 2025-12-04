Werbung

Fans haben jahrelang auf eine Fortsetzung von Hollow Knight gewartet. Am 4. September 2025 war es dann soweit und Hollow Knight: Silksong wurde veröffentlicht. Wir haben den neuesten Teil bereits angespielt. Nun haben die Entwickler von Team Cherry erstmals offiziell einen DLC angekündigt.

In einem neuen Interview mit Bloomberg bestätigten die beiden Studio-Mitgründer Ari Gibson und William Pellen, dass an zusätzlichen Inhalten gearbeitet wird. Allerdings warnen sie bereits jetzt davor, einen festen Zeitpunkt für die Veröffentlichung zu erwarten. Zum zweiten Teil hat es auch ganze acht Jahre gedauert. Dieses Mal wolle man allerdings nicht übermäßig viel Zeit investieren. Die beiden Entwickler betonten jedoch, dass sie nach wie vor die eigene Entwicklungsphilosophie verfolgen. Dadurch könnten sich gesetzte Zeitrahmen durchaus verlängern.

Zum Inhalt der Erweiterung gibt es bereits erste Hinweise. Team Cherry bestätigte, dass der DLC den sogenannten Steel Assassin enthalten soll. Diese Figur war in einem alten Trailer bereits einmal zu sehen. In Silksong taucht er jedoch nicht auf. Offenbar spielt der Charakter eine größere Rolle im angekündigten DLC.

In dem Gespräch mit Bloomberg-Reporter Jason Schreier deuteten die Entwickler an, dass die Erweiterung sowohl kleinere als auch größere Inhalte beinhalten könnte. Über den genauen Umfang habe man sich noch keine Gedanken gemacht. Es könnte aber Pantheon-Bereiche geben, in denen Spieler erneut gegen starke Bosse antreten können. Man habe gerade erst begonnen, neue Sachen zu machen und an Kleinigkeiten zu arbeiten. Um Spieler nicht zu überfordern, sollen die neuen Inhalte passend in das bestehende Spiel integriert werden. So will man die Zugänge zu neuen Bereichen bewusst versteckt halten, damit der DLC nicht das gesamte Spiel unnötig aufbläht. Hollow Knight: Silksong kann auf Steam zum Preis von 19,50 Euro erstanden werden.