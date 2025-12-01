Werbung

Im Rahmen der gamescom 2025 konnten wir Nintendo einen Besuch abstatten. Dort wurden uns zwei der Titel präsentiert, die Nintendo noch für dieses Jahr geplant hatte. Neben Kirby Air Raiders, das mittlerweile erschienen und von uns angespielt worden ist, konnten wir damals vor Ort auch eine Runde Metroid Prime 4: Beyond spielen. Letzteres soll nun in drei Tagen veröffentlicht werden. Bevor es am 04. Dezember 2025 in den Verkauf geht, hat Nintendo auf der japanischen Seite des Unternehmens nun noch einige zusätzliche Informationen zu dem Titel bekannt gegeben.

So können Spieler beim ersten Start zwischen den Schwierigkeitseinstellungen Casual und Normal wählen. Während Normal die gewollte Spielerfahrung bietet, werden die Gegner bei Casual deutlich geschwächt, um auch Gelegenheitsspielern die Möglichkeit zu geben, das Spiel zu beenden. Ein dritter und wesentlich schwerer Modus wird freigeschaltet, wenn man Metroid Prime 4: Beyond einmal auf Normal beendet hat. Weitere Feineinstellungen können Spieler noch an der Controller-Empfindlichkeit vornehmen. So sollen auch Spieler, die Probleme damit haben, im Maus-Modus zu zielen und zu schießen passende Modi finden. Auf der gamescom konnten wir diese Mausfunktion bereits testen. Uns fiel die für Switch eher untypische Steuerung nach kurzer Eingewöhnungszeit jedoch sehr leicht. Die Steuerung im Maus-Modus ist natürlich nur in der Nintendo Switch 2 Edition des Spiels verfügbar. die Vorgängerkonsole verfügt nicht über dieses Feature.

Wer möchte, kann sich Metroid Prime 4: Beyond bereits vorbestellen. Auf nintendo.com ist die Fassung für Switch 1 zum Preis von 59,99 Euro erhältlich. Die Switch 2 Fassung kostet mit 69,99 Euro zehn Euro mehr. Dafür gibt es neben dem bereits erwähnten Maus-Modus auch eine Auflösung bis zu 4K im TV-Modus, Unterstützung für bis zu 120 FPS und HDR-Unterstützung.