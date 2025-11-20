Werbung

Mafia: The Old Country erhält ein umfangreiches Inhaltsupdate, das den Spielumfang ohne zusätzliche Kosten erweitert. Mit der Veröffentlichung des Free-Ride-Updates stehen neue Aktivitäten und Funktionen bereit, die den Titel spielmechanisch breiter aufstellen und bestehende Systeme ergänzen sollen. Die Erweiterung führt verschiedene Rennmodi ein, darunter Wettbewerbe mit klassischen Automobilen und Pferderennen, die das Fahren und Navigieren unter wechselnden Bedingungen stärker in den Mittelpunkt rücken. Zusätzlich kommen Kampfherausforderungen hinzu, die unterschiedliche Herangehensweisen erfordern und das bekannte Gefechtssystem vertiefen.

Ebenfalls neu ist ein First-Person-Fahrmodus, der das Gefühl für Geschwindigkeit und Fahrzeugkontrolle verändern dürfte. Die Integration eines Foto-Modus erweitert zudem die Möglichkeiten, Szenen und Umgebungen festzuhalten, während ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad die Spielmechanik für jene verschärft, die eine traditionellere oder forderndere Erfahrung suchen. Ergänzend erscheinen neue Ausrüstungsgegenstände wie Waffen und Accessoires sowie zusätzliche Fahrzeuge und Kleidungsoptionen, die das visuelle und spielerische Spektrum verbreitern.

Laut Entwicklerangaben sei das Update das Ergebnis umfangreicher Entwicklungsarbeit. Neben den neuen Modi werden Hinweise auf weitere Inhalte angedeutet, die sich erst durch Erkundung innerhalb des Spiels erschließen. Im Mittelpunkt steht ein unscheinbares Detail in Enzos Apartment, das zu zusätzlichen Geheimnissen führen könnte.

Das Spiel selbst wurde vor allem für die audiovisuelle Gestaltung gelobt (Test). Die erzählte Handlung erwies sich hingegen als eine der Schwachstellen des Spiels. Zudem fällt auf, dass die detailliert entworfene Spielwelt durch den linearen Ansatz eher begrenzt genutzt wird. Mit dem Free-Ride-Update könnte ein Teil dieses bislang ungenutzten Potenzials daher nun besser zur Geltung kommen.