Red Dead Redemption und sein Ableger Undead Nightmare erscheinen am 2. Dezember in aktualisierten Fassungen für aktuelle Konsolen und erstmals auch für moderne Mobilgeräte. Beide Spiele werden mit vollständigen Einzelspielerinhalten, zusätzlichen Extras aus früheren Editionen und überarbeiteten technischen Funktionen angeboten. Die Aktualisierungen beinhalten zudem die Möglichkeit, vorhandene Spielstände zu übernehmen, wodurch ein nahtloser Übergang für bestehende Spieler gewährleistet werden soll.

Die neue Mobile-Version wird für kompatible iOS- und Android-Geräte erscheinen und speziell angepasste Steuerungsoptionen bereitstellen. Darüber hinaus können Netflix-Abonnenten das Spiel auch ohne zusätzliche Kosten herunterladen und nutzen, was den Zugang zum Titel vereinfacht.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S sollen die Spieler von einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde, verbesserter Bildqualität, HDR-Unterstützung sowie Auflösungen von bis zu 4K profitieren. Für die Nintendo Switch 2 wurde die Technik ebenfalls erweitert. Die Version unterstützt DLSS, HDR, hohe Auflösungen und ebenfalls konstant 60 Bilder pro Sekunde sowie optionale Maussteuerung, die vor allem im stationären Betrieb zusätzliche Präzision ermöglichen kann.

Für Besitzer bestehender Versionen auf PS4, Nintendo Switch oder der digital abwärtskompatiblen Xbox-One-Variante wird ein kostenloses Upgrade zur Verfügung gestellt. Spielstände der PS4 können auf der PS5 übernommen werden, während auch Daten der ersten Switch auf die Switch 2 übertragen werden können. Interessanterweise erwähnt Rockstar in diesem Kontext die Xbox nicht explizit.

Die neuen Konsolenfassungen entstehen in Zusammenarbeit mit Double Eleven und Cast Iron Games und werden neben dem Update zusätzlich ab dem 2. Dezember in der GTA+-Spielebibliothek sowie im PlayStation-Plus-Spielekatalog bereitstehen.