Im August startete die dritte Season in NEXONs Loot-Shooter The First Descendant. Damals haben wir uns selbst ein Bild davon verschafft und die Season kurz angezockt. NEXON und das Entwicklerteam hinter The First Descendant haben in einem kürzlichen Livestream zahlreiche Details zu Episode 2 der Season vorgestellt. Das Update ist ab sofort live.

Nach den Ereignissen der letzten Episode wird Alpha, die von Karel gefangen genommen wurde, nun verhört. Die Nachfahren begeben sich in die Axion-Ebene, um eine Rettungsmission zu starten. Vom 6. November bis zum 4. Dezember 2025 läuft ein neues saisonales Event, das eng mit der Hauptgeschichte verknüpft ist. Spieler können hier exklusive Belohnungen wie Ecive, Brust-Anhänge und Materialien zum Anpassen der neuen Vorfahrenmodule verdienen. Zusätzlich gibt es ein Login-Event, bei dem es tägliche Belohnungen wie Serenas Reinigungsservice-Set gibt.

Der Supermassive Rezeptor-Dungeon richtet sich an erfahrene Spieler und ist im Schwierigkeitsgrad schwer verfügbar. Er kann über das Albion-Terminal, die Weltkarte oder über Leuchtfeuer in der Axion-Ebene betreten werden. Im Mittelpunkt steht der Boss Muster Flores. Als Belohnung winken neue Module, externe Komponenten und die Chance auf die ultimative Waffe Schwarmherrscher und die neue Nachfahrin Harris. Mit Harris führt The First Descendant einen Charakter mit einer starken thematischen Identität ein. Ihre passive Fähigkeit heißt Interne Giftkontrolle. Harris nutzt Giftenergie, die sie bei jeder Fertigkeitsnutzung aufbaut oder verbraucht. Je nach Füllstand verändern sich ihre Werte und Effekte. Sie verfügt über die Fähigkeiten Zerschmetternder Ansturm, Eilvorstoß, Gefahrenzone ausweisen und Müllentsorgung.

Mit dem Update kommt auch ein völlig neuer Modultyp. Dieser besitzt zufällig generierte Attribute wie Sockeltyp, Meisterschaftsrang oder Optionswerte. Ab dem Dezember-Update sollen die Vorfahrenmodule sogar handelbar sein. Ein Highlight ist die Zusammenarbeit mit Bayonetta. Spieler können ab November ein komplettes Bayonetta-Kostüm, dazu passende Waffen-Skins, Make-up-Designs und neue Social Motions freischalten.

Zur Feier des Crossover-Events läuft ebenfalls vom 6. November bis 4. Dezember ein Spezial-Event, bei dem tägliche Missionen exklusive Belohnungen wie das Ultimate-Descendant-Selection-Box-Ticket gewähren. Damit können Spieler zwischen Ultimate Lepic, Ajax oder Viessa wählen.