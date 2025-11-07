Werbung

Schon 2016 hat Microsoft seine Play Anywhere Funktion herausgebracht. Diese erlaubt es Spielern, sich einen Titel, den sie auf der Xbox gekauft haben, auch auf dem PC herunterzuladen und zu spielen. Umgekehrt ist dies auch möglich. Gespeicherter Fortschritt kann ebenfalls auf allen gültigen Plattformen abgerufen werden.

Laut einem neuen Leak arbeitet Sony nun an einem ähnlichen Konzept. Es soll bald eine Cross-Buy-Funktion zwischen PlayStation 5 und PC geben. Das Feature würde es Spielern dann ebenfalls ermöglichen, ein Spiel nur einmal zu kaufen und es anschließend auf beiden Plattformen zu nutzen. Quelle dieser Information ist ein X-Post des Nutzers yAmethxst. Er hat auf der offiziellen PlayStation-Webseite sowie in Entwickler-Tools neue Symbole gefunden. Diese sind mit PS5/PC und Cross-Buy beschriftet.

Ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine entsprechende Funktion in Arbeit ist und Spiele mit den neuen Symbolen markiert werden, wenn sie Cross-Buy unterstützen. Hierzu würde die kürzliche Ankündigung von Sony passen, dass man zukünftig mehr parallele Veröffentlichungen auf beiden Plattformen anstrebt.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, würde Sony damit einen großen Schritt in diese Richtung machen. Bislang erschienen große PlayStation-Titel wie Horizon Zero Dawn, God of War oder Ghost of Tsushima erst mehrere Jahre nach der Konsolenveröffentlichung auf Steam oder im Epic Games Store. Noch ist unklar, welche Titel das neue Feature unterstützen werden oder wann es offiziell vorgestellt wird.