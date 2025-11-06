Werbung

Nachdem die Embark Studios mit The Finals bereits einen Free-To-Play-Shooter auf dem Markt hat, hat die schwedische Firma letzte Woche Arc Raiders veröffentlicht. Das neue Spiel setzt auf klassisches Buy-To-Play und zeigt sich schon zu Beginn als Publikumsliebling.

So konnte man über das vergangene Wochenende bereits mehr als 350.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreichen. Damit hat sich der Titel direkt in die Top Five der erfolgreichsten Spiele auf Steam befördert. Angeführt wird diese Liste vom neuen Battlefield 6 und Dauerbrenner Counter-Strike 2. Auf Platz drei und vier liegen DOTA 2 und PUBG. In Kürze werden allerdings zwei Spiele veröffentlicht, die ebenfalls Chancen auf die Top Five haben. Ob sich Arc Raiders auch gegen Call of Duty: Black Ops 7 und den Steam-Release von Escape from Tarkov wehren kann, wird sich dann zeigen.

Wir haben auch bereits einen kurzen Blick auf die Technik des Titels gewagt und uns DLSS 4 und RTXGI näher angesehen. Arc Raiders ist auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Die Standard-Edition kostet 39,99 Euro. Für 59,99 Euro gibt es die Deluxe-Edition mit kosmetischen Items und 2.400 Raider Tokens. Auch auf metacritic überzeugt das Spiel mit einem Metascore von 88 und einem User Score von 8,9.