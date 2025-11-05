Werbung

Im August konnten wir während der gamescom einen ersten Blick auf I Hate This Place werfen. Vor Ort sprachen wir mit den Entwicklern von Rock Square Thunder. Wir konnten das Spiel am PC und auf dem Steam Deck testen. Die Veröffentlichung war eigentlich für den 2. November 2025 geplant. An Halloween veröffentlichten die Macher allerdings ein Statement auf Steam, das die Spieler darüber informiert, dass der Titel auf 2026 verschoben werde.

Grund für die Verschiebung sind laut den Entwicklern letzte Feinschliffe und Anpassungen, die auf dem Feedback von Demos und Messeauftritten basieren. Man habe auf Veranstaltungen wie der PAX, der Gamescom und der Tokyo Game Show viel positives Feedback erhalten. Laut Creative Director Janusz Tarczykowski soll die Vision des Spiels unverändert bleiben. Aufgrund der Vorschläge aus der Community will man das Spielgefühl jedoch noch deutlich verbessern. Gemeinsam mit Publisher Broken Mirror Games habe man sich daher entschlossen, den Release um einige Wochen zu verschieben, um die Änderungen in allen Versionen umzusetzen und zu testen.

In I Hate This Place schlüpfen Spieler in die Rolle von Elena, die durch ein missglücktes Ritual eine finstere Macht entfesselt und nun von albtraumhaften Kreaturen gejagt wird. Das Spiel kombiniert klassische Survival-Elemente mit Crafting und Erkundung. Tagsüber sammelt man Ressourcen und stellt Waffen sowie Werkzeuge her, während die Nächte zum Überlebenskampf werden. In der gamescom-Demo konnten wir uns durch einen unterirdischen Bunker kämpfen. Gespielt wird in einer isometrischen Perspektive.

Begleitend zur Release-Verschiebung wurde ein neuer Story-Trailer veröffentlicht, der weitere Eindrücke der unheimlichen Spielwelt liefert. I Hate This Place erscheint am 29. Januar 2026 für PC, PlayStation 5, Switch und Xbox Series X/S. Wer möchte, kann sich den Titel bei Steam auf seine Wunschliste setzen. Dort gibt es bereits eine spielbare Demo.